Sin "Benito", el personaje de Octavio Ocaña dentro de "Vecinos", el futuro para el programa de televisión es muy complicado, así lo piensa el actor César Bono.

El mes pasado se dio a conocer que la producción comenzaba a grabar sus temporadas 12 y 13, tan sólo unos días después de que uno de los integrantes del elenco, el actor Octavio Ocaña, falleciera en la carretera Lechería-Chamapa. El histrión de 22 años recibió un disparo en la cabeza luego de que se diera una persecución con la policía del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Para César Bono, quien actualmente promociona la serie "Cecilia", de Paramount+, únicamente hay palabras buenas hacia Ocaña. "Octavio me enseñó a ser agradecido. 'Vecinos' tiene 16 años al aire y creo que el éxito era Octavio Ocaña, no César Bono, no Macaria, no nadie, más que Eugenio Derbez que se le ocurrió hacer la serie y como actores el más importante Octavio porque era un niño divino", comenta Bono.

La comedia de situación, cuyos episodios pasados se transmiten por Las Estrellas, fue estrenada en 2005 con un elenco que incluye a Bono, Mayrín Villanueva, Macaria y Eduardo España, entre otros. Como el nombre lo dice la trama sigue a un grupo de vecinos y todos los conflictos y alegrías que viven en el mismo edifico.

"Como pienso así y como tengo más de 70 años ya no me callo, digo, Octavio Ocaña todavía vive gracias a su ángel, a su capacidad de amor y de que lo amara México. A 'Vecinos' lo aman por Octavio Ocaña, no por César Bono, ni por los demás".

Entre esos vecinos está la familia Rivers, conformada por Frankie Rivers (César Bono), Lorena Ruiz de Rios (interpretada por Ana Bertha Espín y su hijo Benito Rivers (Ocaña), quien comenzó a interpretar el personaje cuando tenía alrededor de seis años.

No es la primera vez que César le atribuye el éxito de "Vecinos" al trabajo de Octavio Ocaña y es una idea que aún mantiene. "Un día dije esto, que el chingón de la serie es él y se volvieron a molestar los actores porque no les dije que eran ellos, y entendí que lo que no te gusta como actor y como actriz es que no te digan que eres el chingón, pero hay que saberlo", considera.

