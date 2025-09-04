Guillermo del Toro tendrá estreno especial de Frankenstein antes de llegar a los cines

Guillermo del Toro está listo para deslumbrar con su esperada versión de Frankenstein , y el primer vistazo oficial ocurrirá antes de su llegada a las salas de cine: el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) será el escenario elegido para su estreno exclusivo. Esta presentación formará parte de la programación especial de la 23ª edición del festival, que se celebrará del 10 al 19 de octubre en la capital de Michoacán.

Esta función de gala no solo marcará el debut mundial de la película, sino que también reafirma al FICM como una plataforma clave para el cine de autor, capaz de atraer proyectos de talla internacional. La decisión de presentar Frankenstein en Morelia subraya la cercanía del cineasta tapatío con el cine mexicano y con el público nacional, a pesar de ser una producción respaldada por Netflix.

La película tendrá una corrida limitada en cines selectos tras su paso por el festival, incluyendo su llegada a las pantallas mexicanas el 23 de octubre. A nivel global, se podrá ver a través de Netflix a partir del 7 de noviembre. Sin embargo, Morelia será el lugar donde la obra verá la luz por primera vez, consolidando al festival como epicentro de grandes estrenos en América Latina.

Una visión única del clásico de Mary Shelley

Con un enfoque profundamente emocional, oscuro y visualmente poderoso, la adaptación de Del Toro busca ir más allá del mito del monstruo para explorar las dimensiones humanas, filosóficas y estéticas del texto original. El elenco está encabezado por Oscar Isaac como Victor Frankenstein y Jacob Elordi en el papel de la criatura. Acompañan figuras como Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Charles Dance, David Bradley y Christian Convery.

Desde los primeros avances visuales, la producción ha apostado por el misterio, ocultando los rostros de sus protagonistas y manteniendo en secreto la apariencia de sus personajes principales, lo que ha despertado aún más expectativas en torno al filme. Todo apunta a que Del Toro ofrecerá una de sus obras más personales, mezclando su amor por el horror gótico con una mirada sensible y artística del clásico literario.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Del Toro no asistirá, pero el festival se llena de estrellas

Aunque Guillermo del Toro no podrá asistir personalmente al evento en Morelia debido a compromisos laborales, su presencia artística será más que evidente a través de la proyección de Frankenstein. Según confirmó la directora del festival, Daniela Michel, el director sigue muy comprometido con México y con el cine, y su decisión de estrenar aquí su película lo demuestra con creces.

Además de este estreno tan esperado, el FICM 2025 contará con otras presencias internacionales destacadas. Juliette Binoche regresará al festival para presentar su nuevo trabajo, mientras que el director iraní Jafar Panahi —reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes con It Was Just an Accident— será uno de los grandes invitados de honor.

Así, el Festival Internacional de Cine de Morelia se prepara para ser el punto de partida de una de las películas más anticipadas del año, al mismo tiempo que celebra el talento global y reafirma su lugar como un referente del cine de autor en el mundo.

EE