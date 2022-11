OV7 está de regreso, una década después lanzará canciones nuevas

Después de cantar siempre las mismas canciones durante muchos años, por fin el grupo OV7 tendrá canciones nuevas para el año 2023.

Se trata de cuatro melodías inéditas que lanzará el próximo año la agrupación integrada por Mariana Ochoa, Érika Zaba, Lidia Ávila, M'Balia, Ari Borovoy, Kalimba y Oscar Schwebel. "Esta sorpresa sí la puedo soltar, una es de la autoría de Kalimba y está espectacular, hay otras tres de compañeros cantantes y autores, las cuatro están increíbles", señaló Mariana.

El disco de estudio más reciente que grabó OV7 fue A tu lado, en 2013, del que se desprendieron temas como "Tenemos un secreto" y "No me digas nada", un año antes salió Forever 7, donde tuvieron covers como "Magia" ("Nothing's gonna stop us now") y Quédate otra vez" ("Take my breath away"), entre otras. Ochoa indicó que algunas de las canciones nuevas ya se grabaron en los estudios de Sony Music, y otras están en proceso. "Estamos contentos, fue algo que estuvimos peleando desde el principio, aunque sabíamos que era una gira conmemorativa, donde la gente se sabe las canciones de 30 años", dijo.

"Queríamos escribir un nuevo capítulo y es un sueño hecho realidad, nos ganó un poco el tiempo porque para este año no será el lanzamiento, pero en 2023 OV7 viene con todo; se podrán escuchar", indicó la intérprete. Este 2022 que está cerca de concluir Mariana lo describe como un año de sueños cumplidos, ya que se logró concretar la gira de OV7, que se paró por la pandemia, pero se reanudó su contrato, así que empezaron a ensayar desde mayo y en septiembre arrancó el tour y grabaron canciones inéditas que se lanzarán ahora que comience 2023.

FS