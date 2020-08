Noel Schajris se sube al tren del Trap

Creativo y feliz, así se encuentra el argentino Noel Schajris, quien durante estos meses de pandemia ha desarrollado música nueva, prueba de ellos es el lanzamiento de “Disimular”, una pieza que tiene su lado “A” y su lado “B” y que se suma a otras canciones que ha compartido previamente como “Lo mejor de mí”, “Que estamos haciendo”, e “Hijo del mar”, sin embargo, estos temas son sólo el preámbulo de un nuevo álbum de 20 canciones que prepara para el segundo semestre del año, aproximadamente en septiembre.

Hay que decir, que “Disimular” y los anteriores sencillos, no forman parte de esta placa, la pieza es un Trap romántico que conquistará los corazones este verano. El lado “A” de la rola fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo —creativos de “Despacito”— y el lado “B” fue una producción del mismo Noel.

“Yo soy romántico en cualquier género, si es que existen los géneros de música porque realmente es debatible. La música es una energía tan maravillosa que está constantemente interactuando como nosotros los humanos y como el alma, influenciándose, mutando, cambiando y evolucionando. Entonces, ya no siento que haya estilos y géneros tan puros, todo es una mezcla maravillosa. Y esta canción la hicimos hace como año y medio con Andrés y Mauricio, quienes son una dupla de productores realmente talentosísimos”.

Recuerda que con Andrés ya había trabajado en 2014 en el álbum “Verte nacer”, así que la amistad y su manera de crear ya la conocía, “Disimular” fue una canción que grabaron en Pasadena, California, “me arriesgaría a decir que 80 % de la producción de la canción y las voces finales fueron hechas en ese momento y lo que yo hice fue agarrar esa versión que será el lado ‘A’ y hacer un lado ‘B’ que ya produje yo, con los arreglos de Jesús Molina, quien también es de Colombia, así es que se puede decir que hay mucho talento colombiano detrás de esta canción”.

El video recién lo grabó, fueron seis horas de filmaciones donde se incluye una coreografía con pasos de “voguing”. Espera que los fans copien los movimientos y los compartan en redes sociales.

Sobre el proceso actual del nuevo disco, señala Noel que es un proyecto muy interesante el cual ha trabajado desde casa a propósito del confinamiento. “A nivel artístico (estos días) me han permitido poder explorar muchas canciones. Empecé a revisar los cajones cibernéticos de la computadora y comenzaron a salir un montón de canciones, cuando me di cuenta tenía 27 o 30 temas que nunca fueron grabados —hace 15 años— tenía un disco que merecía ser mostrado, fue un álbum que me tardé tres meses en hacerlo, con mucha calma, grabando aquí todas las voces y toqué muchos instrumentos, ya tenemos el arte de las fotos, será un disco súper especial”.

Durante estos días de cuarentena, su cotidianeidad es estar en casa con sus hijos, comer bien, hacer ejercicio y tratar siempre de mantenerse relajado. “Ha sido un momento familiar súper importante, cuando me fui a grabar el video que duró seis horas, mis hijos chiquitos me lloraban y cuando llegue corrieron a recibirme, ya se acostumbraron a mi presencia constante y si algún día se restablece la situación de las giras, yo no sé qué va a pasar, porque me fui seis horas y fue como si me hubiera ido un año”.

Finalmente comparte Noel que estará realizando presentaciones online en medio de esta nueva normalidad de la que el mundo entero es parte.

JL