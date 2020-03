Noche urbana y pop para provocar un cambio

La unión hace la fuerza. Los grandes movimientos comienzan entre dos o más personas. Y con esa filosofía es que la estaciones radiales Planeta y La Z realizaron el evento musical “Fusión 20/20” para activar la evolución de las conciencias a través de #ProvocaUnCambio. Las estaciones hicieron sinergia para unirse en apoyo a Niños y Adolescentes en Armonía AC.

La tarde-noche de ayer en La Santa, los artistas convocados a este movimiento fueron Paty Cantú, Pedro Capó y Piso 21, quienes encendieron el ánimo de los presentes, aproximadamente mil personas, familias, adolescentes y niños que ya esperaban ver de cerca a sus artistas favoritos.

Previo al espectáculo que comenzó en punto de las 18:00 horas, Miguel Rechie fue el encargado de calentar los motores con sus mezclas cargadas de pop y electrónica. Luego, la primera en aparecer sobre el escenario fue Paty Cantú, quien abrió su participación con su hit “Afortunadamente no eres tú” y luego “Déjame ir”, donde al final del tema hizo un live desde su celular, teniendo de fondo al público haciéndole coro lleno de entusiasmo.

Paty Cantú regresó a la música para difundir el mensaje de amor propio. Para la tapatía es claro que las mujeres son el eslabón del nuevo proceso de cambio social que se está desarrollando. EL INFORMADOR/E. Barrera

Luego, la tapatía complació con su reciente sencillo “Cuando vuelvas”, una suerte de pop y country que ha gustado mucho a sus seguidores. La cantante ofreció un mensaje de empoderamiento y amor propio.

“Si estás en una relación tóxica, hay que irse, decir ‘basta’, lo que tengas que hacer para ponerte a salvo. No eres el extra, no eres la segunda, eres la protagonista de tu propia película”.

Paty prosiguió con “Apareciste tú”, “Valiente” y cerró con una canción que grabó en colaboración en 2019 con Alejandro Sanz: “Cuenta pendiente”.

Los sonidos playeros tocaron la puerta en La Santa con la presencia de Pedro Capó, quien se anotó uno de los grandes éxitos musicales del 2019 con “Calma”; pero antes interpretó su otro éxito radial, “Tutu”, el cual encumbró con el colombiano Camilo; acto seguido ofreció su nuevo sencillo “Buena suerte”.

Cuando Pedro Capó terminó su show y Piso 21 subiría al escenario, se encontraron en el set de las estaciones de radio, se abrazaron, se saludaron y se pasaron el teléfono, para afirmar que trabajarían en alguna colaboración musical. EL INFORMADOR/E. Barrera

“Estar en México me llena de alegría, me hacen sentir como en casa. Y así como me dan de su cultura, yo también les brindo de la mía, hay que vivir lento y contento”. Y como era de esperarse, el furor del público no se hizo esperar cuando sonaron los acordes de “Calma”.

La cereza del pastel fue la agrupación colombiana Piso 21, quien durante 2019 y ahora parte del 2020, ha estado muy activa sacando sencillo tras sencillo, ya sea con Black Eyed Peas o Christian Nodal. Agradecieron al público sumarse a la causa #ProvocaUnCambio. “Hay que dejar un granito de arena y si es desde la música mejor, gracias por apoyar la causa, un aplauso para ustedes”.

Piso 21 interpretó éxitos como “Me llamas” y “Pa’ olvidarme de ella”, que originalmente canta con Nodal. La agrupación le cantó “Las mañanitas” a Lorduy, su integrante más reciente, quien se dejó agasajar por el cariño de sus amigos y el público. El broche de oro de la velada sucedió con “Te amo”, sencillo que grabaron con Paulo Londra, y finalmente “Déjala que vuelva”. Sin duda, la audiencia vivió una velada de buena vibra y mucha música.