No uso cubrebocas ni obedezco órdenes que violen mi dignidad: Paty Navidad

Nuevamente Paty Navidad da de qué hablar en redes sociales luego de que escribiera una serie de mensajes en los que cuestiona la existencia del coronavirus y el uso de cubrebocas.

“Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que si lo usan”

La actriz dijo que no usa cubrebocas o "bozal" porque no obedece leyes ni órdenes que violen su dignidad, sin embargo, aseguró que respeta a las personas que sí lo usan, y evita ir a lugares en los que exigen ponérselo.

"No uso bozal ni cubre-bocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que si lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal", se lee.

Navidad también posteó varios tweets en los que pone en duda la existencia del COVID-19 y las medidas de protección adoptadas en todo el mundo para frenar los contagios.

No uso bozal ni cubre-bocas. No obedezco a leyes ni a ordenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, conciente, responsable y respetuosa de los que si lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal.�� https://t.co/GnnX4iEIN5 — ���������������� �������������� ���� Patriota!! (@ANPNL05) June 28, 2020

"Supongamos que fuera 'pandemia', aún así no tendrían porque encerrar a las personas sanas, sólo aislar a los infectados y enfermos, los demás continuar el curso natural con precauciones necesarias. NO SE JUSTIFICA EL PARO DEL TRABAJO Y PRODUCCIÓN DEL PAÍS NI NUESTRO SECUESTRO".

La actriz asegura que vivir con miedo no es vivir, y que ella nunca dejará de abrazar y besar a sus seres queridos porque la Organización Mundial de la Salud lo diga.

"Vivir con miedo no es vida, tener miedo a morir es lo mismo que tener miedo a vivir, nadie somos eternos, el miedo nos limita a disfrutar plenamente de la vida, de los que amamos y nos aman. Nunca dejare de abrazar y besar a los que amo sólo porque el gobierno o la OMS lo digan".

La OMS advierte que "lo peor está por venir". Sigan creyendo todo, sigan obedeciendo todo sin cuestionar, y sigan “pensando”, que su salud y vida les importa a la OMS, organismo de intereses privados. SI, LO QUE VIENE ES PEOR!!������ pic.twitter.com/C4d8EdkHsi — ���������������� �������������� ���� Patriota!! (@ANPNL05) June 30, 2020

"Exactamente, la peor 'pandemia' que estamos viviendo en estos momentos es Psíquica, producto del miedo y la ignorancia de nuestros pueblos y con apoyo de noticias terroristas de los medios de comunicación y el gobierno, bombardeo de información de terror las 24 horas del día".

En uno de sus mensajes detalló cómo pasa los días en plena cuarentena, cuando sale no usa bozal (cubrebocas) y que no vive con miedo, no se deja manipular, piensa y cuestiona.

"En mi caso personal, salgo cada vez que quiero, no uso bozal, abrazo más, lavo las manos lo necesario, medito, respiro profundo, leo, escribo, a veces disfruto una copa de vino y música, no tengo miedo, no me dejo manipular, tengo fe, hago oración, siento, veo, pienso y cuestiono".

