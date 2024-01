Para los aficionados del cine de terror en la actual programación de la cartelera de cine está la película No mires al demonio, disfrútala en la pantalla grande de tu sala de cine favorito.

No mires al demonio. ESPECIAL/ DARK SIDE DISTRIBUTION.

Desde que era una niña, Jules ha tenido un don: Puede ver y hablar con los espíritus de los muertos. Jules usa su don para ayudar al equipo de investigadores de The Skeleton Crew, una serie de televisión que investiga lugares embrujados de todo el mundo.

Cuando un misterioso correo electrónico de un usuario lleva al grupo a Fraser’s Hill en Malasia, inicialmente creen que es un engaño elaborado, pero poco a poco el equipo se entera de que pueden estar presenciando la posesión más grande de sus carreras.

Pronto, descubren oscuros secretos con conexiones a un antiguo ritual prohibido, bebés que nacen muertos, espíritus demoníacos y una fuerza sobrenatural violenta que amenaza con destruir a todos los que entran en contacto con ella.

No mires al demonio

(Don’t look at the demon)

De Brando Lee.

Con Harris Dickinson, Fiona Dourif, Jordan Belti, Randy Wayne. William Miller.

Estados Unidos, 2022.

