Los aficionados a las comedias románticas ya pueden disfrutar de la película Con todos menos contigo, protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell.

Con todos menos contigo. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero después de una increíble primera cita algo sucede que enfría su candente atracción y lo que parecía una prospera relación se va totalmente a pique entre los dos.

Con todos menos contigo. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Posteriormente, sorpresivamente se encuentran en una boda en Australia, así que hacen lo que los adultos maduros harían, pretender que son una pareja.

Con todos menos contigo

(Anyone but you)

De Will Gluck.

Con Sydney Sweeney, Glen Powell, Darren Barnet, Alexandra Shipp, Charlee Fraser.

Estados Unidos, 2024.

XM