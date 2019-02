No importa el origen sino el talento, estoy feliz por Yalitza: María José

La cantante María José indicó que no importa el origen, ni el color de piel, ya que lo más importante es el talento de una persona, por esta razón apoya y está muy feliz por la nominación al Oscar como Mejor Actriz, de Yalitza Aparicio.

"Yo estoy feliz, siempre que haya una nominación a alguien talentoso, sin importar de donde venga, de qué color es su piel, la etnicidad, no me importa", comentó la cantante en entrevista.

"A mi, 'Roma' se me hizo una belleza de película"

Después de que la protagonista de "Roma" posara para una una prestigiosa revista y causara controversia y algunas críticas en el medio del espectáculo, María José indicó que es algo con lo que no está de acuerdo.

"Quien se queje de eso, que no puede usar un vestido de tal marca, es gente ignorante y punto, lo que importa es lo que somos, el talento que tenemos, y lo que damos a nuestra sociedad", afirmó la intérprete.

La ex integrante de Kabah considera que la película del cineasta Alfonso Cuarón es una obra de arte, "A mi, 'Roma' se me hizo una belleza de película, hay gente que no le entendió, a mí me fascinó la fotografía, la actuación de ella, se me hace una verdadera obra de arte".

María José se encuentra promocionando su nuevo sencillo "Hábito de ti", que se desprende de su álbum "Conexión" con el que festeja 26 años de trayectoria artística, y el cual aún no tiene fecha de lanzamiento en formato físico.

"Yo le soy fiel a los físicos, eso del amor cibernético no me hace, yo sí quiero tocar", bromeó la cantante, "creo que hay una generación que no va a comprar para nada un disco físico mío, pero todavía hay una generación romántica que sí lo hará, mientras se sigan vendiendo 100 discos yo los voy a sacar", explicó.

Por otra parte, comentó que gustaría hacer gira por varias partes del mundo, "sueño con regresar a Centroamérica e ir por primera vez a Sudamérica y regresar a España".

Además, en una reflexión que hizo la cantante durante la entrevista, indicó que espera que en un futuro sea recordada por haber sido talentosa, "me gustaría que dijeran la Josa siempre fue humilde y defensora de la humanidad y buena onda, y que fui talentosa".

AC