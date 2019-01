Entrevista: Yalitza, más que una actriz de moda

Si buscas su nombre en Google aparece en al menos 12 millones 200 mil resultados; sin duda es la mujer del momento… Ella es Yalitza Aparicio y los caminos de “Roma” la podrían llevar a ser la primera mexicana en ganar un Oscar en la categoría de Mejor actriz por la cinta que dirigió Alfonso Cuarón.

En entrevista, la también docente señala que está disfrutando al máximo su nominación, “no sé qué vaya a pasar, pero yo ya estoy feliz con todo lo que me está sucediendo”. Y esta alegría la refleja en su trato amable y voz entusiasta con la que responde a cada pregunta.



-Trabajaste en “Roma”, una película que está haciendo historia al haber conseguido 10 nominaciones al Oscar, incluyendo las principales categorías… Y tú eres parte de esa historia al competir por la estatuilla como actriz protagónica, ¿cómo vives el momento?

-(Risas) Al máximo, trato de disfrutar cada momento; “Roma” es una película increíble que logra transmitir tantos mensajes y que ojalá haga reflexionar a las personas.



-Cuando te enteraste que estabas nominada, además de la producción: ¿quién fue la primera persona de tu familia con la que hablaste?

-Con mi mamá, quien siempre estuvo conmigo; ella fue la que me acompañó en todo este proceso al cual yo no quería asistir, pero mi hermana me obligó a hacer el casting… Lo que me dijo es que me felicitaba mucho; también, me comentó que le daban ganas de llorar al ver tantas fotos mías y que nunca me pudo tomar, “pero estoy muy contenta de que estás ahí y échale ganas, ya ganaste porque estás nominada”, citó.



-A los Oscar vas a asistir con todo el equipo de producción que se ha convertido en tu familia, ¿hay alguien más cercano que te vaya a acompañar?

-Sí, todo el equipo de “Roma” se convirtió en mi familia, la verdad es que ya somos como “uña y mugre”; me encantaría que fuera mi mamá y así agradecerle que ella estuvo viviendo conmigo todo este proceso, toda esta emoción; sería muy feliz si ella me acompañara, pero veremos las posibilidades de hacerlo, porque tampoco me preparé sacándole una visa y es que no me esperaba una nominación.



-Te has convertido en un icono de la moda, tu fashion stylist es la famosa Sophie López, ¿ya sabes qué vestirás para los Oscar?

-No, no sé qué voy a vestir… Sólo sé que confiaré en aquellas personas que confiaron en mí en un principio y que nos proporcionaron su ropa con todo amor.

Cabe señalar que aunque la actriz aún no sabe qué lucirá para la alfombra roja, sí confiesa que a su estilo se ha estado asesorando, “me tomé el tiempo de ver videos y checar cómo van los actores vestidos, porque como lo he comentado en esto de la moda estoy aprendiendo, aún no tengo pensado nada en particular”.





-En más de una ocasión has dicho que no tenías conocimientos de actuación; sin embargo, lograste presentar momentos que a más de uno le pusieron la “piel chinita”, ¿cuáles fueron las escenas que te hicieron pensar que habías nacido para actuar?

-Debo aclarar que hay una diferencia entre las escenas que me costaron trabajo y las que me marcaron; como sabemos, la película fue grabada de forma cronológica, no tenía el guion y lo iba descubriendo al momento; entonces, la que más se me dificultó fue la de la playa porque me avisaron en ese momento que tenía que meterme al mar y yo no sé nadar… Eran más mis nervios de entrar y no saber si iba a poder salir del agua (risas), y claro, una vez que empezamos con la toma todo fue fluyendo, te olvidas que eres tú y estás más concentrada en tu personaje; sientes la preocupación que está experimentando el personaje por rescatar a los niños, es lo único que pasaba en mi mente.

Ahora, si hablamos de las escenas que me marcaron, tengo dos: la del parto y el momento en el que el papá se va de la casa; fueron esos dos instantes donde dije ‘¿qué va a pasar ahora?’, ‘no lo puedo creer’. Además, hubo escenas que tuve que investigar por mi cuenta minutos antes de entrar al set; por ejemplo, cómo actúa una mujer embarazada, porque yo nunca lo he vivido, nunca he estado embarazada y entonces tuve que preguntar.



-Además de Alfonso Cuarón, ¿hubo algún otro director de escena?

-No, él fue el único que nos explicaba qué es lo que teníamos que hacer, y uno lo único que tenía que hacer era confiar en sus indicaciones; él es un director increíble y no puedes dudar de su trabajo.



-¿Qué aprendiste de Alfonso?

-(Suspira) Le aprendí a no conformarme con las cosas, a luchar por más. A siempre dar lo mejor de mí; en ocasiones, las personas son muy dadas al ahí se va, a esperar que alguien más lo arregle; en cambio él no, para él las cosas deben salir bien y uno debe esforzarse.



-Eres educadora, ¿de todo lo vivido a partir de “Roma” qué aplicarías con tus alumnos?

-Yo terminé la licenciatura, pero aún no tengo definido qué voy a hacer; estoy dividida, me gustaría poder seguir actuando… Además, con la actuación también se puede educar, pero de forma masiva… Aunque también me gustaría poder tener un grupo y transmitirles muchos mensajes a estas nuevas generaciones; en particular les diría que si tienen un sueño, se puede hacer realidad… Yo ya lo descubrí y tenemos que apoyarlos para que los logren.

En privado

Yalitza sabe que se subió a un tren que va muy rápido, y en un acto de reflexión, comparte que aún no ha terminado de asimilar todo lo que le está sucediendo: “No he tenido tiempo de recapacitar; sin embargo, te puedo decir que justo después de que me terminan de maquillar y ya tengo el vestido y me veo al espejo, pienso: ‘nunca me imaginé tener la oportunidad de estar aquí; siempre creí que este era un mundo que no me pertenecía, porque no cumplo con los estereotipos que maneja el cine, y el verme ahí es sorprendente…’ Es como un momento de melancolía donde me digo muchas veces ‘no lo puedo creer, estoy aquí’”, finaliza.

No la veremos al lado de “El Sol”

Hace unos días Diego Boneta y la actriz publicaron un video en el que anunciaron que trabajarán juntos. En consecuencia se dijo que Aparicio participaría en “Luis Miguel, la serie”, en el rol de la nana de los hijos de “El Sol”; sin embargo, es la propia actriz la que desmiente la información anterior: “En el video que sacamos sólo anunciamos un proyecto y ya sacaron muchas conclusiones de él, que si voy a estar en una serie, en una película, que voy a estar en la segunda parte de ‘Luis Miguel’ y no, no voy a estar. Es un proyecto totalmente diferente el que tenemos en puerta, no tiene nada que ver con Netflix, con series, con películas; más adelante estaremos explicando de qué se trata. Por el momento, lo único que puedo decir es que me hace muy feliz que me estén tomando en cuenta para esos proyectos”.

Sobre la crítica

Yalitza ha sido blanco de críticas por parte de actrices y comentaristas mexicanas tanto a nivel laboral como personal, y es ante la pregunta de cómo sortea los comentarios negativos que la originaria de Oaxaca responde: “Yo respeto todas las opiniones que existen; es lo bonito de ser diversos; sino, sería muy aburrido. No es posible que a todos nos guste lo mismo, he tratado de ignorar esos mensajes, volteo a ver siempre los positivos que me ayudan a mantenerme aquí, creo que lo importante es no darles mayor importancia, yo respeto la opinión de todos, no me pongo al tú por tú con ellas y simplemente las hago a un lado, porque si uno les contesta no sale nada bueno para nadie”.