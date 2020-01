No hay límites para Pedro Prieto

Para el comunicador, modelo y actor, Pedro Prieto la vida es de instantes y oportunidades, así se ha conducido en su trayectoria en los medios de comunicación y el éxito le ha sonreído, en entrevista con esta casa editorial explica que si hay algo que no comprende o no sabe, lo investiga y lo lleva a cabo, así le pasó en la actuación y también cuando llegó a México en busca de oportunidades.

“Yo hago de todo, pero es que hay que ser así. Eleanor Roosevelt ya lo decía, ‘cuando te pregunten si sabes hacer algo, tú di que sí y ponte de inmediato a aprender a hacerlo’. A mí cuando me dijeron si sabía actuar, respondí que sí y ya llevo ocho obras, ahora estoy en ‘Toc Toc’ y el viernes (hoy) hacemos 300 representaciones, seguramente este año también regresamos a Guadalajara”.

El conductor de “Hoy” visitó Guadalajara para estar presente en Intermoda para recorrer la feria, así también estuvo en la pasarela Chou Room.

“Estoy encantado de venir a esta tierra tan bonita y que me han tratado bien siempre, tanto cuando vengo por trabajo como cuando es por ocio.

Estamos en Intermoda, una plataforma enorme. Yo no entiendo el mundo sin la moda, no me la quiten, tampoco la música ni mis chilaquiles. Yo me dediqué a la moda desde los 23 años, me tocó desfilar y trabajar en la India, Italia, China y Beijing. De hecho, la primera vez que vine a México fue como modelo y creo que en la manera en cómo uno se viste y se siente, dice mucho de tu personalidad”, comparte.

En el programa “Hoy”, Pedro está en contacto directo con el público y a través de los enlaces en vivo que hace desde distintos puntos de la Ciudad de México, se ha dejado sorprender por los detalles que la gente tiene con él, generando una complicidad importante.

“Estoy con mi banda, mi familia, mi barrio me respalda (risas). Estoy bien contento, solo puedo decir gracias y más gracias. Es increíble poder conocer a personas que de repente les transmites y significa mucho ese programa; claro que tenemos detractores como en otras emisiones, pero con lo que más me quedo es con hacerlos felices y hacerlos olvidar aunque sea por un ratito, sus problemas. El año pasado fue un auge en mi carrera, hace poquito fui a hablar con la productora (Magda Rodríguez) para darle las gracias de darme la oportunidad de poder estar con la gente”.

Entre los proyectos que Pedro estrenará este año es una película para Netflix que hizo con Tenoch Huerta y Eréndira Ibarra, la cual rodó el año pasado, es la primera vez que hace cine, la productora es Corazón Films, desconoce qué nombre llevará. “Con Eréndira me tocaron unas escenas un poco fuertes, subidas de tono y ya pronto la verán”. También es parte de los conductores de “Miembros al aire”, escribe en la revista Cosmopolitan y también ofrece conferencias motivacionales.

Como empresario, Pedro también está experimentado en el concepto Marketeatro que se ubica en la colonia Roma de la Ciudad de México, “está en Coahuila 105, es muy padre porque son varios restaurantes gourmet y en el piso de arriba hay un teatro para 400 personas. Este año ya quiero producir una obra de teatro”. Y por si fuera poco, Pedro experimentará en la moda, será con la chica con la que actualmente sale —Leslie de los Reyes— con quien quiere formar una marca para el próximo año, buscará estar en Intermoda.