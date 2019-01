No felicité a Yalitza porque no la conocía: Ana de la Reguera

A Ana de la Reguera le sorprenden los ataques recibidos tras comentar una foto de Vanity Fair donde Yalitza Aparicio, protagonista de "Roma", aparece con actores como Rami Malek, estelar de "Rapsodia Bohemia".

La veracruzana escribió "casual", acompañado de un emoji que ríe. No se refería a que fuera casualidad el éxito de la actriz natural, sino que era una expresión usada popularmente para bromear. "Conocen mi humor y la gente está acostumbrada a no leer y sacar de contexto situaciones, ya ni me estreso", señala De la Reguera.

"La vez pasada subí una foto de Marina [De Tavira] felicitándola y comenzaron a decirme que porque discriminaba a Yalitza, y no, la felicité a ella porque es mi amiga, he trabajado con ella y a Yalitza ni la conocía, ¡felicito a mis amigos!", explica.

Espera que la cinta gane varios de los 10 premios Oscar a los que está nominado, incluida Actriz (Aparicio), Dirección (Alfonso Cuarón) y Película. "Fue la película más bonita que vi en el año y las actuaciones de lo mejor que he visto, me parece una obra de arte la película y obviamente quiero que gane todos", expresa. "La reacción que vi fue violenta, de enojo, ¡Dios Mío!", subraya.

JB