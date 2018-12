No es cualquier villano

Alejandro Nones sabe los que villanos ya no son como antes, no al menos con los perfiles tradicionales en las novelas. Por eso celebra que “Johny Corona” llegara a su vida en “Amar a muerte” (que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las Estrellas), en donde deja en claro que los personajes ahora se enfocan en resaltar los claroscuros de la vida real.

En compañía de Angelique Boyer y Michel Brown, Alejandro Nones protagoniza este proyecto impulsado por Televisa en el que el actor disfruta de construir un personaje más humano y apegado a lo que pasa fuera de las pantallas y aunque asegura que él y “Johny Corona” son muy distantes en la vida cotidiana, romper por un momento con los clichés es un respiro para cualquier actor.

“La novela es innovadora y arriesgada. Me gusta que le gente juzgue el trabajo, es un persona no fácil, no es el típico villano, lo describo más como raro, no quería ser un personaje más, que realmente llame la atención. Hoy es muy importante que las historias tengan personajes no estereotipados, el totalmente bueno y el extremadamente malo, ahora vemos lo más humano, como juegan en todos los sentidos”.

Alejandro Nones reconoce que la imagen del villano en las novelas llevará su proceso para ofrecer un panorama más dinámico en el escrutinio del público, sin embargo, asegura que cuando el público comienza a “odiar” a un villano el esfuerzo actoral se ve reflejado al tomarlo como un halago.

“Nadie es consciente de ser una persona mala, todo creemos que lo que hacemos es lo correcto. Esto son personajes e historias que no se definen, que son humanos, que sus hechos hablan por ellos, el cómo son, pero para mí el personaje también tiene sus contrastes, puede ser el mejor tipo del mundo, intento que sea generoso, positivo, que no sea predecible y estar esperando qué maldad hará ahora”.

El actor puntualiza que tampoco se trata de imponer la humanidad de una persona que actúa en su propio beneficio ante los demás aunque dañe a su paso a otras personas, por lo que como interprete tiene la responsabilidad de separar claramente la ficción de lo que el actor hace en su vida: “Johny no camina ni habla como yo, ni muchos menos pensamos y actuamos igual”.

Respiro vacacional

Tras terminar de grabar su participación en “Amar a muerte”, Alejandro Nones revela que sus proyectos tomarán un descanso para sumarse a las fiestas navideñas y de fin de año con su familia y posteriormente revelar las producciones que lo pondrán nuevamente en la mira del público.