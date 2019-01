Niegan tres veces la visa a actor que interpreta a "Fermín" en "Roma"

El cineasta Alfonso Cuarón escribió una carta para que Jorge Antonio Guerrero, uno de sus actores en "Roma", obtenga la visa estadounidense que le ha sido negada en tres ocasiones durante el último año.

Esto para que pueda asistir a la alfombra roja de los premios Oscar, a realizarse el próximo 24 de febrero. La cinta está considerada para 10 estatuillas.

Guerrero, quien interpreta a "Fermín", el novio de "Cleo", considera que han sido malentendidos administrativos, y no otra cosa, los factores que han jugado en su contra para no tener el documento desde hace tiempo.

"Soy muy respetuoso de las normas, de las reglas que se rigen en otra cosmovisión", subraya.

"Y en la medida de que alguien de la embajada, algún agregado cultural digamos, se pueda enterar de mi participación en una película como lo es 'Roma' y que uno de los mejores directores del mundo que es Alfonso Cuarón escribió una carta al oficial consular, va a ser más fácil de enterarse de quien es éste oficiante del arte interpretativo que ha sido invitado para acompañar a sus colegas".

Detalla que lo escrito por Cuarón es parte de los comprobantes que deben presentarse ante las autoridades. "Como se sabe, uno tiene que comprobar, acreditar sus inmuebles y a qué se dedica, en este caso era muy importante saber a quién estaba invitando y los detalles relacionados al respecto. Ojalá se pueda resolver de la mejor manera e insisto en que, si no voy, igual estaré contentísimo, digo, ¡son 10 nominaciones caray, no es de todos los años!", externó.

Aseguró estar en la mejor disposición de volver a intentar el trámite y lograr el documento.

"Hubo un momento en que se dijo que no era tal tipo de visa porque creían iba a trabajar y entonces después se tuvo que hacer otro trámite donde expresaba que iba de invitado", agregó.

"No me he sentido en ningún momento ofendido, enfadado o victimizado, nadie me está haciendo nada, eso es muy claro. ¿A cuántas personas no les pasa eso? (negar la visa), ¿cuántas personas incluso deben arriesgar su vida para irse a los Estados Unidos no por ser invitados a una alfombra roja, sino para trabajar?", concluyó.

Guerrero, además de "Roma", es conocido por haber interpretado al "Cadete Tello" en la serie de Luis Miguel, además de actuar en "Sitiados", de próximo estreno.

