Niegan infidelidad 

Después de que se diera a conocer que Geraldine Bazán y Santiago Ramundo terminaron su relación porque ella le fue infiel con Jaime Mayol, con quien comparte créditos en la cinta “Los Leones”; son los mismos actores los que salieron a dar la cara -a través de sus redes sociales- y desmentir dichos rumores… Aseguran que si bien ya no andan desde hace dos meses, la separación se dio en medio de un ambiente feliz y sin terceros en discordia… ¿Será?

Con una fotografía en la que ambos aparecen muy sonrientes, Geraldine aclaró que las versiones que circulan son falsas y maliciosas, y que la separación fue una decisión tomada por ambos, por lo que cada uno ha tomado caminos diferentes.

En el mensaje que publicaron en sus redes sociales se lee: “A las personas que nos siguen y nos quieren... Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas, y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos, hace dos meses y medio, tomar caminos diferentes. Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos: el amor es energía, por eso no se extingue sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan, Santiago y Geraldine”.

Cabe recordar que luego de que Geraldine Bazán se divorciara de Gabriel Soto, con quien tiene dos hijas, la actriz y Santiago Ramundo hicieron pública su relación. De hecho, en marzo, el actor argentino expresó que Geraldine Bazán lo tenía enamorado… ¿A dónde fue tanto amor?