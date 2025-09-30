Diferencias irreconciliables

Schopenhauer dijo que casarse significa reducir a la mitad los derechos propios y duplicar las obligaciones. Eso explica que el divorcio sea un saludable deporte practicado por muchas y muchos.

Yo soy un apasionado del divorcio. Me gusta observar e imaginar la eterna pugna entre mandato social y desparpajo libertador.

Como aficionado al tema comparto los más recientes apuntes de la Estadística de Divorcios 2024 apenas salida del horno; la publicó ayer el INEGI.

En México se divorciaron durante 2024 en promedio 443 parejas diariamente (161,932).

Sin amarillismo, luego de una aritmética básica se infiere que el año pasado en promedio cada tres minutos se disolvió un matrimonio. Significa que cuando acabes de leer esta columna habrá dos parejas divorciadas más en el país.

Ahora, ¿hay más divorcios?

En 2015 se registraron 1.52 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más. En 2024 esa cifra aumentó a 1.79 por cada mil habitantes.

Jalisco, curiosamente, está entré las cinco Entidades con menos separaciones (¿será por lo mochos?).

Nuestra Entidad tiene una tasa de 1.29 divorcios por cada mil habitantes, sólo por arriba de Oaxaca (1.26), Estado de México (1.21), Chiapas (1.16) y Veracruz (0.91), el Estado con menos divorcios.

En el top 5 están Campeche (4.89) y cuatro Estados norteños: Nuevo León (3.52), Tamaulipas (3.32), Sinaloa (3.21) y Coahuila (3.12).

Otro dato muy didáctico para las nuevas parejitas consiste en saber cuántos años dura un matrimonio en promedio.

El 21% de los divorciados tenía entre uno y cinco años de matrimonio. Luego un amplio porcentaje se repartió entre parejas que tenían entre seis y 20 años.

Sin embargo, hubo un pico pues el 33.8% de las parejas tenía más de 21 años juntos.

Podría decirles que las estadísticas reflejan que los primeros cinco años y los últimos son los más difíciles. Pero los números no mienten: todos son difíciles.

Una amiga criticó cariñosamente la relación de sus padres, un matrimonio con 40 años de casados, al decir que parecía que “habían nacido pegados”. Lo expresó con el orgullo de quien carga la cicatriz heroica de un divorcio.

El comentario surgió a propósito de la jovialidad que vi en el hombre al topármelo por casualidad, y resultó que ese brillo en sus ojos obedecía a que aquel fin de semana su esposa estaba fuera de la ciudad.

Imagino que el brillo en los ojos de ella no era menor al estar lejos de él. Pero siguen juntos.

Se resisten (por ahora) a formar parte de la estadística.

jonathan.lomeli@informador.com.mx

