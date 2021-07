Netflix será el ring para una "Guerra de vecinos”

Combinar a la comedia con la reflexión es un reto que bien conocen Carolina Rivera y Fernando Sariñana, productores de “Guerra de vecinos”, la nueva serie de Netflix que se estrena el 7 de julio llevará el diálogo sobre cómo realmente vivimos y nos adaptamos a los desafíos diarios y los cambios inesperados.

Teniendo a Vanessa Bauche y Ana Layevska como líderes del elenco, “Guerra de vecinos” -filmada en Guadalajara- propone una historia colmada de humor y reflexión que parte del encuentro de dos familias que, en situaciones económicas y sociales muy distintas entre sí, tendrán que aprender a convivir en un mismo espacio, así como respetar y comprenderse entre sí a pesar de creer que no tienen nada en común.

Tras el encuentro que “Leonor” (Vanessa Bauche) tiene con “Silvia” (Ana Layevska) en un incidente de tránsito, ambas mujeres tratan de defender su situación, sin imaginar que la vida las encontrará en un contexto más complicado que cambiará por completo a la familiar de cada una de ellas, detonando que cada una luche por defender su esencia y gustos personales.

“La idea era contar una historia divertida, explorar situaciones que son controversiales y complejas, pero desde la risa, el humor y la comedia. Creo que estas dos mujeres son quienes llevan el centro y eje de esta historia, Ana Layevska es una gran actriz, a quien vemos poco en comedia, pero es bárbara porque está increíble, y de Vanessa no se diga”, explica la productora Carolina Rivera.

PROMOCIONAL. Netflix reafirma su confianza en el mercado y el talento mexicano. CORTESÍA/ NETFLIX

Ambos creadores detallan que a lo largo de estos primeros ocho capítulos se abordará con respeto y sensibilidad situaciones que día a día se confrontan en la calle y que cada vez más son puestos a discusión y reflexión en redes sociales, en especial cuando se tratan temáticas sobre las clases sociales y las oportunidades para mejorar la calidad de vida.

El desafío de hacer buena comedia

“Siempre la comedia es un reto muy fuerte, yo puedo decir que hice una comedia y si no te ríes, ya no fue comedia, no importa lo que yo haya hecho o te diga. El primer gran reto fue cómo hacer que esto sea divertido, que efectivamente provoque la risa”, indica Fernando Sariñana, al revelar los detalles que cuidaron en esta narrativa.

“El segundo reto fue nunca perder el respeto por nuestros personajes, hicimos un trabajo muy cuidadoso sobre qué sí se podía y que no, es muy difícil en la comedia, porque una de las cosas fundamentales de la comedia es que no tienes respeto por nada.

Lo que menos queríamos era echarle leña a la hoguera, provocar. Encontramos ese respeto, que los personajes sean de carne y hueso a pesar de que en la comedia puedan estar en el absurdo, siempre hay un lugar de humanidad y de verdad, que es a donde siempre tratamos de llegar”.

Carolina Rivera añade que la estructura familiar y cómo cada una lucha por sus sueños también darán paso a explorar nuevas temáticas actuales sobre la relación con las redes sociales y las apariencias.

“Invitamos a que vean la serie, que descubran. Les podemos prometer que hay muchos temas muy complejos y controversiales tratados de una manera muy humorística, te ríes, pero reflexionas, es justo el propósito de esta serie”.

Empoderamiento y cambio

A la cabeza del elenco conformado por Mark Tacher, Pascacio López, Loreto Peralta, Elyfer Torres, Marco León, Armando Said Flores, Sara Quintero, Christian Vázquez, Isabela Fox, Ixchel Flores y Mauricio López, entre otros, las actrices Vanessa Bauche y Ana Layevska comparten cómo a través de sus personajes “Leonor” y “Silvia” se reforzará la lucha por romper prejuicios entre las mujeres.

“‘Guerra de vecinos’ es el enfrentamiento de dos mujeres muy diferentes en apariencia, pero conforme pasa el tiempo se dan cuenta de que en realidad no son tan diferentes, que tienen más cosas en común, justo es lo pasa en el mundo, en la sociedad, nos pasa y en este tiempo de pandemia nos dimos cuenta que los seres humanos somos más parecidos de lo que pensábamos”, puntualiza Ana Layevska.

Vanessa Bauche enfatiza que esta comedia mostrará una mirada peculiar sobre los desafíos que mujeres y madres de familia enfrentan diariamente desde sus trincheras con el objetivo de brindar lo mejor a su familia, pero también de cómo descubren que en ocasiones los sueños hechos realidad pueden salirse de control.

“Los giros de la historia tienen que ver con el descubrimiento que van teniendo tanto los miembros de las familias y estas dos mujeres, que aparentemente están confrontadas de estas necesidades fundamentales que tenemos como especie para estar bien, para mejorar como seres humanos e individuos y todas nuestras relaciones, es un bombón multisabor esta serie, porque te ríes, reflexionas, lloras y te enamoras de los personajes, te identificas”.

ARMANDO SAID Y LORETO PERALTA. Ellos son “Pablo” y “Crista” respectivamente en esta divertida serie. CORTESÍA/ NETFLIX

Bauche considera que “Guerra de vecinos” es un trabajo coral, y aunque “Leonor” y “Silvia” llevan la batuta de la trama, cada uno de los personajes brindará un carisma especial para cautivar por completo a las familias mexicanas y latinas con giros de comedia muy al estilo mexicano.

“En mi caso ha sido lo más demandante que he hecho en términos de comedia, porque es una comedia que arranca en un nivel muy alto, muy coral. Como cabezas de reparto, Ana y yo, como matriarcas también como personajes, hay una responsabilidad no solamente individual de desarrollar un personaje inverosímil y dentro de un tono que está exacerbado, sino también envuelve y entone a los demás elementos de las familias para que se haga un todo, una homogeneidad”.

Ana Layevska destaca la importancia de apostar por comedia inteligente que permita tanto a los actores como a los personajes explorar arcos de crecimiento y cambio que logren empatizar con el público.

“Es un género complejo e inteligente, hacer comedia es de las cosas más difíciles que hay a nivel actoral, porque hacer reír no es fácil, pero creo que mucho de la comedia viene del guion, del papel de los realizadores, de lo que hay detrás, fue una serie muy cuidada en todos los aspectos”.

MQ