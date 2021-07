Ana de la Reguera busca “purgar por siempre” el racismo

En una época donde Hollywood se ha llenado de grandes franquicias cinematográficas que reciclan una y otra vez sus argumentos, es casi un milagro encontrar un buen guion que busque contar algo más allá de los efectos especiales. Pero en ese mar de historias de exterior brillante e interior hueco, Ana de la Reguera se encontró una joya: “La purga por siempre”.

¿Una película de terror, balazos y explosiones al por mayor con argumento? Raro, pero real, explica Ana en entrevista con EL INFORMADOR. “Con esta ‘Purga’ tomamos un camino diferente”, explica la veracruzana, quien tras 16 años de ‘picar piedra’ en Hollywood se ha comenzado a abrir camino con historias cada vez más atrevidas.

Dirigida por el mexicano Everardo Gout y con otro connacional en el elenco, Tenoch Huerta, De la Reguera explica lo que en esencia hace a esta secuela diferente a sus antecesoras: “‘La purga por siempre’ refleja un puñado de temas sociales y de injusticia, y lo hace en un terreno del que se habla poco en el cine estadounidense: La frontera. Aquí tocamos las divisiones, el racismo, el clasismo”.

Para Ana, este tipo de películas son las que al terminar de rodarse “te hacen pensar que este trabajo importa”, por el mensaje que siembran en el espectador y la reflexión que esperan nazca.

En entrevista, nos habla sobre “La purga por siempre”, la apertura a los latinos en Hollywood y las inmensas ganas que tiene por venir a Guadalajara.

—¿Qué te sedujo del guion de “La purga por siempre”?

—Todo. Fue la oportunidad de contar una historia de inmigración dentro de una franquicia tan importante. Es un tema que de repente no nos detenemos a pensar tanto cuando sería necesario hacerlo, entonces quizás la mejor forma de hacerlo es así, envuelto en una película de alto presupuesto que le va a llegar a más gente, especialmente acá, en Estados Unidos.

—Aquí entre nos, ¿habías visto alguna otra película de ‘La Purga’?

—Había visto alguna, me gustaba el concepto de la franquicia, pero lo remarco desde el principio, esta ‘Purga’ va a diferente. Desde que llegué al proyecto, el director fue muy claro en ese sentido: ahora (la historia) se expone desde una perspectiva latina.

—¿Qué te pasó por la mente el primer día de rodaje?

-Que me iba a divertir. Fue una delicia trabajar con Tenoch (su coestrella) y Everardo (Gout, el director). El elenco fue maravilloso y también los productores. Realmente todo fue una experiencia fabulosa, con tantos compatriotas fue como estar en una película mexicana, pero con presupuesto gringo (risas).

En la piel de “Adela”, Ana tuvo que soportar condiciones de rodaje duras para el rodaje, que al final valieron la pena. CORTESÍA/Prensa Danna

—¿Cómo es trabajar con una franquicia tan grande? Para algunos actores llega a ser abrumador...

—Yo sentí mucha complicidad, comenzando por Everardo, porque encontrábamos la manera de salirnos con la nuestra y poner siempre un buen ambiente (risas) y un mensaje claro. Claro que fue un rodaje muy pesado, pero al final valió la pena, porque logramos introducir este cambio de visión en la franquicia.

—Siempre es un desafío cambiar una fórmula que funciona…

—Sí, era un riesgo, pero creo que es también acertado llevarla por ese camino. Sigue siendo una película de “La purga”, pero con un enfoque muy diferente.

—Al ser una película tan física, con balazos, golpes, explosiones y persecuciones, ¿cómo te preparaste?

—Entrené un poquito previamente, porque venía de rodar “The Army of the Dead” (otra película de acción, en este caso de Netflix) una semana antes, sí tuve un poco de acondicionamiento físico, pero básicamente diría que todo se trató de dormir bien y comer sano. El descanso es lo más importante.

—¿Qué tanto ha cambiado la percepción del actor latino desde que llegaste a Hollywood?

—(Hace una pausa) Ha cambiado, sí. Creo que se debe mucho por la llegada de las plataformas, eso abrió el mercado y ahora el consumidor de Estados Unidos está expuesto a propuestas de todo el mundo, está más abierto a otro tipo de contenidos. Es cuestión de tiempo para que se abra más.

—Hablando de tiempos, entre “Army of the Dead” y “La Purga” nos dejaste picados con tu serie personal (“Ana”), ¿cómo vas con ese proyecto?

—Ha sido un año pesado, pero no lo dejo de lado, ya les daré noticias de “Ana”, no las puedo compartir oficialmente ahora, porque debo hacer malabares para hacer la serie con todo lo demás. Tengo muchas cosas en puerta, siento que son oportunidades y cuando se presentan no hay más que tomarlas, dejar que las cosas sucedan.

—¿Alguna de esas oportunidades te traerá a Guadalajara?

—¡Quiero trabajar en Guadalajara! Rodé “El rey de todo el mundo”, que también fue una experiencia fabulosa, la gente se portó de forma extraordinaria. No sé cuándo se vaya a estrenar (en México), estoy a la espera, pero cuando sea espero ir, además de que sería la más contenta de volver a trabajar en esa ciudad.

Una pesadilla sin final

Este verano, todas las reglas se rompen cuando una secta de maleantes sin ley decide que la purga anual no se detendrá al amanecer, sino que permanecerá por siempre.

Los miembros de un movimiento clandestino, que ya no se contentan con una noche anual de anarquía y asesinatos, deciden devolver a Estados Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo. La única salida podría ser la menos pensada: Huir a México.

Participan Ana de la Reguera (“Adela”), Josh Lucas (“Dylan Tucker”), Tenoch Huerta (“Juan”) y Cassidy Freeman (“Cassidy Tucker”).