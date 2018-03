Netflix, ¿qué viene para abril?

¿Te gustan las producciones de época o más bien prefieres series que ya son un clásico? Aquí algunos de los estrenos que Netflix tiene para abril:

"Perdidos en el espacio", Netflix trae de vuelta la mítica serie de los años 60, aunque ahora lo hará para una nueva generación de seguidores.

La temporada 7 de "The Walking dead" podrá verse en la plataforma a partir del 15 de abril.

"La casa de papel" y "No necesitan presentación con David Letterman: Jay-Z", "The Alienist", "Los 100", "The Letdown", "Happy" y "Los culpables" son otros de los estrenos en esta categoría.

"Troya: la caída de una ciudad" es un esfuerzo de Netflix y la BBC para recrear la guerra de Troya y en especial, el romance entre Paris y Helena.

En cuanto a películas, a partir del 1 de abril estará disponible la versión live-action de "La Cenicienta".

Otra de las producciones destacadas es "Mercury 13", un documental de Netflix sobre las mujeres que podrían haber sido elegidas como algunas de las primeras astronautas de EU, pero la NASA terminó eligiendo sólo hombres.

EDML