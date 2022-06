Netflix estrenará serie sobre Merlina Addams, dirigida por Tim Burton

Este 6 de junio Netflix confirmó el próximo estreno de la serie “Merlina”, que será dirigida por Tim Burton y contará con la actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega en el papel protagonista.

Según describió Netflix en el teaser trailer: “Es un misterio detectivesco con elementos sobrenaturales que retrata la particular vida estudiantil de Merlina Addams”. En el tráiler solo se revela a Jenna Ortega en el papel de Merlina, y hasta el momento no se ha confirmado fecha de estreno.

Además, se confirmaron las actuaciones de Catherine Zeta-Jones y Christina Ricci en la serie, lo que emocionó a los fanáticos de la sombría familia Addams ya que Ricci interpretó el papel de Merlina en la inolvidable película de 1991 “Los Locos Addams” que a su vez está inspirada en la legendaria serie de los 60 del mismo nombre.

Jenna Ortega

La actriz estadounidense de 18 años Jenna Ortega aparece caracterizada como la sombría Merlina Addams en el tráiler de la próxima serie de Netflix. En su corta carrera, ha aparecido en series exitosas como “You” de Netflix, “Jane the Virgin” y la serie original de Disney “Stuck in the Middle”.

Este 6 de junio Netflix confirmó el próximo estreno de la serie “Merlina”, protagonizada por Jenna Ortega. AFP/ Michael Tran

MR