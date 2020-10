Netflix elimina su prueba gratuita a nuevos suscriptores

Netflix ha decidido eliminar su prueba gratuita a nuevos usuarios en medio de la pandemia, el aumento de consumo de contenidos por streaming y tras la próxima llegada de nuevas plataformas a la región.

La empresa ha dejado atrás la posibilidad de que los usuarios tengan acceso libre a su contenido durante un periodo de 30 días. Lo que significa que, quienes quieran acceder a su oferta, deben elegir alguno de sus planes de pago.

La decisión llega en un momento en que la empresa tiene más valor que nunca, en términos de contenido original y el aumento en el consumo de producciones por streaming, además de que la competencia está aumentando, por lo que se especula que es una estrategia comercial para obtener mayores ganancias y usuarios nuevos.

Este cambio fue detectado originalmente por Phillip Swann, del portal TV Answer Man, y está respaldado por una página del centro de ayuda de Netflix que dice que las pruebas gratuitas "no están disponibles".

No está claro cuándo exactamente Netflix hizo el cambio, pero el hecho es que si aún no eres suscriptor ya no hay opción de probarlo.

En las pruebas realizadas por Swann se explica que, aunque se cambie la región, en la página de ayuda, se puede ver que la prueba ya no está disponible para la mayoría de los países incluidos Japón, el Reino Unido, Canadá y Australia. El único lugar donde pudo encontrar una mención de una prueba gratuita que aún estaba disponible (aunque teniendo en cuenta que no probó todos) fue Afganistán.

En el caso de México, solo aparecen los detalles de los distintos planes disponibles, iniciando en los 139 pesos. Únicamente se menciona que, en algunos casos, se podrá acceder a una prueba gratuita por un nivel superior. Es decir, si el usuario paga el paquete básico, podría, por un mes, recibir la opción de Alta Definición con precio de 196 pesos.

Al ingresar como un nuevo usuario, en ningún momento se encontró información sobre el periodo de prueba gratuita. Esto hasta llegar al tercer y último paso, justo en el que se pide ingresar la información de pago (con tarjeta de crédito).

Aquellos que utilizaban distintas cuentas de correo electrónico y opciones de pago para acceder a pruebas gratuitas y cancelar antes de que el periodo terminara ya no podrán aplicar dicho truco.

Si ya eres suscriptor y deseas ver los estrenos que han llegado y que están por estrenarse en la plataforma este octubre de 2020, consulta aquí.

Con información de SUN.

AC