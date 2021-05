Netflix confirma secuela de "Enola Holmes"; Millie Bobby Brown lo celebra

Luego de meses de incertidumbre sobre si existiría una secuela o no de “Enola Holmes”, Netflix confirmó este jueves que la película protagonizada por Millie Bobby Brown y Henry Cavill es un hecho y ya está en proceso de filmación.

Fue a través de redes sociales que Netflix confirmó la noticia de la secuela. Además, Bobby Brown —que también está en producción de “Stranger Things 4”— celebró la noticia con una fotografía en su cuenta de Instagram.

“Enola Holmes”, que sigue las aventuras de la hermana de “Mycroft” y “Sherlock” (Cavill), se estrenó en septiembre de 2020 y fue un éxito para Netflix.

La película está basada en la obra “An Enola Holmes Mystery: The Case of the Missing Marquess”, de Nancy Springer.

AC