¿Habrá secuela de "Enola Holmes" en Netflix?

Tras el estreno de “Enola Holmes” en Netflix y su éxito, Millie Bobby Brown y Harry Bradbeer están dispuestos a realizar una secuela del filme, sin embargo, eso aún no está claro sobre la mesa.

Definitivamente hay más para mostrar en la pantalla

A través de una entrevista con Deadline, Millie —quien interpreta a “Enola” en el filme— dijo que “hay más historia por contar”, tras ser cuestionada por el medio especializado.

“La historia aún no ha terminado. Ella no ha crecido, no hay conclusión”, detalló la actriz de “Stranger Things”. “Creo que siempre será alguien que está evolucionando constantemente, pero definitivamente hay más para mostrar en la pantalla”, dijo.

Por su parte, el director Bradbeer añadió que aún había que tomar una decisión sobre la secuela, pero “creo que sería muy emocionante”.

Cabe recordar que Millie Bobby Brown, además de protagonizar el filme junto a Henry Cavill, Sam Claflin y Helena Bonham Carter, también fungió como productora, por lo que su palabra podría tener mucho peso.

Además, los libros en los que está basado el largometraje cuentan más historias sobre “Enola”, todas escritas por Nancy Springer con el título “Las Aventuras de Enola Holmes”.

“Enola Holmes” llegó a la plataforma de Netflix este 23 de septiembre luego de haber sido adquirida por la plataforma a inicios de este año.

Hasta este jueves 24 de septiembre, la película se posicionó en el lugar número 1 de las más populares en el servicio, junto a otras producciones como “Ratched”, “100 Días para Enamorarnos” y “Lady Bird”, entre otros.

La película narra las aventuras de “Enola” (Millie Bobby Brown), hermana menor de “Sherlock” (Henry Cavill) y “Mycroft Holmes” (Sam Claflin), quien decide emprender una aventura en solitario cuando su madre desaparece sin dejar rastro.

