Según la revista cinematográfica estadounidense "The Hollywood Reporter" (THR), la famosísima serie de Fox "That ‘70s Show" estará de regreso con al menos dos de los actores originales bajo el título de "That ‘90s Show". Además, el proyecto continúa en manos de los creadores de la serie: Bonnie y Terry Turner.

Hasta el momento, los únicos actores del elenco que habrían firmado para revivir sus personajes son Kurtwood Smith (Red Forman) y Debra Jo Rupp (Kitty Forman), sin embargo, se espera que otros miembros del elenco también participen en esta nueva producción.

"That ‘70s Show": ¿De qué se trata?

"That ‘70s Show" debutó en 1998 y tuvo ocho temporadas en Fox. Esta serie se plantea como una crónica de un grupo de amigos adolescentes creciendo en un pueblo ficticio de Wisconsin. También estuvo en Netflix, pero el año pasado dejó de estar en su cartelera virtual.

Entre el elenco de la famosa serie se encontraban Mila Kunis, Ashton Kutcher, Topher Grace y Wilmer Valderrama.

Uno de los miembros del elenco, Danny Materson, está acusado de tres cargos de violación en Los Ángeles. En 2001 Fox hizo "That ‘80s Show", una comedia inspirada en este formato.

De acuerdo a THR, Netflix ha ordenado hacer 10 episodios del spin-off con Greg Mettler como showrunner. En cuanto a los productores ejecutivos están Bonnie y Terry Turner, Marcy Carsey y Tom Werner.

