Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 20 al 24 de mayo

Aries

Esta semana, la carta de la Templanza indica calma. Es probable que te sientas acelerado y explosivo, especialmente en cuestiones de carácter, celos o desconfianza. Trata de pensar dos veces antes de actuar. Si te sientes abrumado, sal a caminar o evita a las personas con las que podrías tener conflictos. El martes será tu mejor día, especialmente en el ámbito laboral, donde podrías cerrar un proyecto o firmar un contrato importante. No dejes de estudiar y mantén constancia y seguridad en todos tus pasos. Recuerda que eres un líder natural y el apoyo de muchos.

Esta semana podrías experimentar problemas de dolor de espalda o riñones. Es importante que tomes más agua, hagas ejercicio y mantengas una rutina de sueño adecuada. Trata de despejar tu mente y no te preocupes por el qué dirán. Tus números mágicos son el 03 y el 30, y tus colores de la suerte son el rojo y el amarillo. Mantén una buena energía, come bien y sé constante en lo que deseas lograr.

Se presenta una propuesta interesante en cuestiones de pareja o estabilidad amorosa. Sagitario, Capricornio y Géminis serán tus signos más compatibles. Puede que reavives vínculos nuevos y que amores del pasado intenten regresar, pero es importante cerrar círculos. En cuanto a las finanzas, la carta del Cuatro de Oros y el Cinco de Oros indican que recibirás un ingreso inesperado, tal vez de una deuda pasada. Utiliza este dinero para pagar deudas y realizar trámites importantes, como pasaportes o visas.

Tauro

La carta del Mundo sugiere que es momento de tomar acción y crecer. No tengas miedo de gastar dinero, ya que puede ser necesario para tu desarrollo. Aunque sueles ser reservado con tus ahorros, es importante que te permitas disfrutar y darte regalos, especialmente en tu cumpleaños. Busca metas realistas para lograr resultados inmediatos. El lunes será tu mejor día, ideal para cerrar contratos y participar en reuniones laborales. No te preocupes por la envidia o los comentarios de compañeros de escuela o amigos.

Esta semana podrías enfrentar energías encontradas con compañeros o amigos. No dejes que esto te afecte y mantén una actitud positiva. Tus números mágicos son el 10 y el 31, y tus colores de la suerte son el blanco y el azul fuerte. Una revelación importante sobre una mentira del pasado podría sanar tu corazón y eliminar sentimientos de culpa. Recuerda que eres una fuente de apoyo para tu familia y continúa brindándoles tu ayuda.

En el amor, Acuario, Virgo y Libra serán tus signos más compatibles. Puede haber oportunidades para crecer en relaciones amorosas y en negocios prósperos. Si te invitan a salir de viaje, acepta y no esperes que algo del pasado regrese. Actualiza tus dispositivos y considera tomar cursos en sistemas, redes o diseño. La carta del As de Oros y el Siete de Bastos indican prosperidad, cambios como la compra de una casa o vehículo. El dinero estará a tu favor, así que sigue ahorrando y fortaleciendo tu patrimonio.

Géminis

Esta semana, la carta del Juicio indica que empezarás a recibir buenas energías, especialmente después del 21 de mayo, tu mejor día, cuando comienza la era de Géminis. Eres un signo volátil, excelente para los negocios, y un comunicador nato. Aunque a menudo atraes envidias y mal de ojo debido a tu éxito y carisma, es crucial que te protejas. Tus números mágicos son el 11 y el 16, y tus colores de la suerte son el amarillo y el azul fuerte. Para potenciar tu energía, enciende una veladora roja, utiliza agua bendita y corta tu cabello.

Esta semana, cuida tu salud ya que podrías sufrir de problemas relacionados con el riñón, el páncreas o las vías urinarias debido a las energías negativas. Trata de ser más adaptable y administra mejor tu tiempo. Continúa haciendo ejercicio, bebe más líquidos y mejora tus hábitos alimenticios y de sueño, ya que últimamente no estás descansando lo suficiente. Cambia tu look y busca rodearte de personas compatibles que te aporten positividad.

En el amor, tus signos más compatibles serán Leo, Libra y Acuario, trayendo relaciones apasionadas y estables, e incluso posibilidades de embarazo. Considera cambiar de carro por una camioneta y visitar a tus padres o salir de viaje para conocer gente nueva. Una realización económica importante de un negocio del pasado se presentará esta semana, así que aprovéchala. La carta del Cinco de Bastos señala desconfianza e inseguridad, mientras que el As de Copas sugiere que es un buen momento para formar una familia y establecer un patrimonio en una nueva casa o terreno.

Cáncer

La carta del Mago sugiere que esta semana será excelente para ti. Deja de sabotearte y no te sientas inferior a los demás. Es momento de lograr éxitos y quererte más. Pon tus necesidades primero. El miércoles será tu mejor día, aunque será una semana de mucho trabajo y estrés, es importante que te tomes tiempo para caminar, hacer ejercicio y mantener una conexión espiritual. Utiliza agua bendita para cortar con los malos momentos y conflictos. Esta semana, atraerás amores más jóvenes o personas de fuera de la ciudad o país. Tus números mágicos son el 05 y el 24, y tus colores de la suerte son el verde y el amarillo.

No te pongas límites en cuanto a conocimientos. Sigue aprendiendo y comprando libros, ya que esto te traerá más dinero. Mantén la prudencia, evita chismes y no te involucres con personas negativas. Estudia diseño, redes sociales o comunicación, ya que esto te beneficiará económicamente. Tu punto débil es la garganta, la tiroides y las hormonas, así que visita al médico.

Los signos más compatibles contigo esta semana serán Cáncer, Escorpión y Sagitario. En cuestiones amorosas, si ya tienes pareja, podrías hablar de casamiento o formalidad. La vida es para disfrutar, así que busca estabilidad mental, emocional y crecimiento económico. Las cartas indican que es un buen momento para abrir una cuenta bancaria, invertir en un coche o negocio y hacer raíces de abundancia. La carta del Dos de Bastos sugiere un viaje largo y placentero, mientras que el Cuatro de Bastos indica un posible embarazo o nacimiento que te traerá alegría.

Leo

La carta del Ermitaño te invita a iluminar tu vida y disfrutar más. Es momento de divertirte, pasar tiempo con la familia, y planear vacaciones. Todo tu esfuerzo está empezando a dar frutos. Libérate de pensamientos negativos y de amistades que no aportan nada positivo. Aprende a ser sereno y a pensar en grande con humildad. Este es el momento de crecer económicamente. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos son el 04 y el 20, y tus colores de la suerte son el rojo y el azul intenso.

Eres un líder natural y maestro para muchos, por lo que es importante que adquieras más conocimientos y guíes a los demás con sabiduría. Mantén la calma y evita enojarte sin motivo, ya que tu temperamento fuerte puede afectar tus relaciones cercanas. Realiza una depuración de energías y personas que no te permitan avanzar. Piensa antes de hablar para evitar conflictos con los que más quieres.

Los signos compatibles contigo esta semana serán Virgo, Sagitario y Aries, aportando estabilidad y crecimiento económico. Estás en un momento de recibir bendiciones económicas y sorpresas. Considera estudiar idiomas, administración o ingeniería para desarrollarte profesionalmente. Las cartas del Seis de Copas y Cuatro de Copas indican una semana llena de relaciones apasionadas y cambios laborales positivos. Espera sorpresas agradables relacionadas con migración que alegrarán tu vida.

Virgo

La carta de la Rueda de la Fortuna anuncia un período de ascenso y crecimiento. Es el momento de estudiar, adquirir más habilidades y desarrollarte en todos los aspectos. Evita tratar de arreglar la vida de tu pareja o amigos; aconseja, pero no impongas tus opiniones. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son el 13 y el 21, y tus colores de la suerte son el azul y el verde, que te brindarán energía positiva y guía espiritual.

Considera dar terapias o coaching para conectarte con personas de diferentes perspectivas. Un amor del pasado puede buscarte, pero si está casado(a), no te involucres. Enfócate en relaciones más compatibles con Piscis, Aries y Tauro, quienes te ofrecerán estabilidad. Es crucial que te permitas ser querido y aceptes ayuda. Toma en serio cualquier nuevo trabajo o proyecto, ya que te traerá grandes beneficios.

Esta semana promete sorpresas económicas y una explosión de dinero. Cualquier ritual que realices tendrá un efecto multiplicado. La estabilidad financiera que esperas está en camino, así como la resolución de asuntos legales que surgirán. Las cartas del Rey de Copas y la Sota de Espadas indican una reunión familiar debido a una tragedia, enfermedad o problemas económicos, donde tu ayuda será crucial.

Libra

La carta del Sol ilumina tu camino, indicándote que es tiempo de brillar y alcanzar estabilidad. Esta semana es perfecta para crecer económicamente y liberarte de emociones negativas como el enojo y los celos. Tu mejor día será el lunes, marcado por logros en el trabajo y estabilidad. Recibirás un bono o utilidades, así que date el gusto de consentirte con ropa nueva y un cambio de look. Recuerda mantener la calma en momentos de crisis y seguir siendo el apoyo justo para tu familia. Tus números mágicos son el 17 y el 28, y tus colores de la suerte son azul y amarillo.

Es un buen momento para hacerte estudios médicos, como análisis de sangre, orina o de la vista, y visitar al doctor para asegurarte de que todo esté bien. Un antiguo amor podría reaparecer, pero si ya están en buenos términos como amigos, es mejor mantener esa relación platónica. Los signos más compatibles para ti en el amor serán Acuario, Géminis y Leo, quienes te ofrecerán estabilidad y progreso. Si estás en medio de un trámite de pensión o divorcio, busca resolverlo de la manera más rápida y efectiva.

Esta semana te trae infinitas posibilidades de felicidad, dinero y crecimiento. Libérate de los sentimientos de culpa del pasado y avanza. Las cartas te advierten sobre envidias, mal de ojo y chismes en el trabajo, la escuela o entre conocidos, así que mantén la guardia alta. En los próximos días, podrías ser invitado a un casamiento, boda, bautizo, o ser padrino/madrina en una comunión o graduación. Adopta una mascota como un perro, gato o conejo para añadir alegría y estabilidad a tu vida.

Escorpión

Esta semana, la carta del Emperador te guía, mostrando un periodo de suerte y determinación. Es crucial mantener la calma y evitar explosiones emocionales. Libérate de las envidias, el enojo y los sentimientos del pasado. La carta del Emperador sugiere que estás en un momento de crecimiento y estabilidad. Prepárate para recibir sorpresas, tanto buenas como malas, que te ayudarán a encontrar estabilidad. Tu mejor día será el jueves, con los números mágicos 22 y 25, y tus colores de la suerte serán rojo y blanco.

Esta semana promete sorpresas económicas y crecimiento. No temas expandirte, ya sea en un nuevo puesto, jerarquía o negocio. Es un momento propicio para la expansión y el crecimiento económico. Los signos compatibles con Escorpión son Tauro, Cáncer y Piscis, quienes te ofrecerán estabilidad y amor. Es un buen momento para encontrar situaciones placenteras y compartir verdadero cariño. No dejes que el miedo te detenga; conquista tus logros y proyectos sin temor.

Las cartas también indican un periodo de viajes y la oportunidad de conocer gente más compatible contigo. El siete de oros y el tres de bastos sugieren dinero extra y una economía estable en todos los sentidos. Además, el tres de bastos indica la posibilidad de embarazo, noviazgo, matrimonio o estabilidad amorosa en los próximos días. Aprovecha estas oportunidades y sigue adelante con confianza y determinación.

Sagitario

Esta semana, la carta de La Estrella ilumina tu camino, indicándote que estás tomando decisiones importantes para tu crecimiento económico y sentimental. Has enfrentado desafíos y emociones contradictorias, pero estás avanzando con éxito. Cuida de tu salud, especialmente del estómago y problemas de gastritis. Deja el cigarro, sigue haciendo ejercicio y come sanamente. No te involucres en problemas ajenos y aprende a soltar lo que no te pertenece. Tu mejor día será el viernes, con los números mágicos 26 y 33, y tus colores de la suerte serán verde intenso y rojo.

Estos colores te traerán estabilidad económica, cierre de proyectos y cambios positivos en el ámbito laboral. No cargues con sentimientos de culpa o enojo. Si tienes algo que decir a alguien, hazlo sin dejar que los sentimientos se acumulen. Adopta una mascota, sal a caminar, y mejora tu entorno doméstico para sentirte mejor. Cuida tu mente, presión alta, colesterol y azúcar; sigue una dieta saludable. Los signos compatibles contigo serán Géminis, Leo y Aries, quienes te brindarán estabilidad y convivencia. Recuerda, aunque te gusta la estabilidad en pareja, también disfrutas de conocer nuevas personas debido a tu naturaleza apasionada y territorial.

Cualquier ritual que hagas esta semana, ya sea para dinero, amor, salud o abundancia, será efectivo. Si consideras una cirugía estética o médica, será exitosa. Sal a la naturaleza, al campo o al mar para recargar energías. Evita conflictos con tu jefe o director; es mejor expresar tus opiniones de manera personal y constructiva. La carta del Tres de Copas indica una semana de fiesta, alcohol, comida y diversión. El Dos de Oros te aconseja dejar de lado los celos, intrigas y pensamientos negativos. Estás en un momento de crecimiento y buena suerte, con posibilidades de propuestas de casamiento, embarazo o convivencia.

Capricornio

La carta de la Torre indica momentos de estabilidad y crecimiento económico. Es un período para comprender quiénes están realmente contigo en las buenas y en las malas, buscando la reconciliación y la unión en lugar de la discordia. El martes se perfila como un día destacado, marcado por el trabajo, los estudios y la oportunidad de dejar atrás pensamientos negativos y sentimientos de rencor. El pasado ya pasó y es momento de aprender de él, siendo más responsable y enfocado en el crecimiento económico.

Las cartas revelan que el martes será un día clave, con los números mágicos 08 y 14, y los colores naranja y verde como guías positivas. Se recomienda prestar atención a las relaciones comerciales, administrar el dinero con precaución y mantener una actitud preventiva en cuanto a gastos. Es esencial cerrar capítulos pasados para avanzar y evitar prestar dinero o bienes, ya que podría afectar la buena suerte. Los signos compatibles para Capricornio son Aries, Tauro y Libra, indicando posibles relaciones estables y la necesidad de superar sentimientos de celos o resentimientos.

Es tiempo de merecer, pero también de aprender de los errores. Enfocarse en metas claras y buscar la felicidad personal es fundamental. La semana se presenta como una oportunidad para el ejercicio, una alimentación saludable y la claridad en los propósitos. Las cartas también sugieren la llegada de personas importantes que contribuirán a construir aspectos positivos en la vida de Capricornio, destacando la importancia del poder de determinación y la búsqueda de relaciones estables en todos los aspectos.

Acuario

La carta del Loco señala que este es un momento de madurez y determinación, de alejarse de personas tóxicas y crecer económicamente. Tu mejor día será el lunes, con una semana de nuevos proyectos laborales y ejercicio. Considera asistir a un gimnasio y mejorar tu dieta para ayudarte y ayudar a los demás. Te enfrentarás a un divorcio familiar, ofreciendo apoyo y buenos consejos. Tus números mágicos son el 7 y 26, con colores rojo y naranja para un despertar alegre y proyectos laborales.

Viene una renovación espiritual, nuevos proyectos laborales y viajes de trabajo. Enfócate en quererte más, hacer ejercicio, cuidar tu salud y eliminar miedos y culpas. Estarás compatible con Libra, Sagitario y Tauro, logrando estabilidad amorosa y negocios. Prepárate para nuevos amores, plantar árboles y cambios en tu apariencia.

Finalmente, espera una revelación divina y cuidado con conflictos callejeros. El pasado intentará regresar, pero es mejor dejarlo ir.

Piscis

La carta El As de Oros señala triunfo, determinación y crecimiento. Este es el momento de liberarte de sentimientos, evitando dramas y preocupaciones del pasado para concentrarte en crecer. La influencia de esta carta indica que tu mejor día será el martes, una semana propicia para cerrar proyectos y tomar cursos extra, especialmente de idiomas como inglés y francés. Renueva tu apariencia y adquiere cosas que te impulsen hacia una mejor versión de ti mismo/a, con mejoras económicas como la finalización de pagos de casa o carro. Busca nuevos retos y cuida tu salud física al hacer ejercicio.

En el ámbito laboral, se vislumbra reconocimiento y un ingreso adicional. Tus números mágicos son el 02 y 28, y tus colores auspiciosos son el rojo y el verde, indicando pasión y estabilidad emocional. En el amor, se aproxima una etapa de amor verdadero y estabilidad, liberándote de cargas emocionales pasadas. Las cartas también sugieren encuentros amorosos con signos compatibles como Escorpión, Cáncer y Aries.

Es momento de ampliar tus conocimientos en diversas áreas como leyes, turismo, idiomas o medicina, lo cual te ayudará a crecer económicamente. Cuida tu salud y apoya a familiares en momentos difíciles. También es un período propicio para resolver asuntos legales o hereditarios. Este es un tiempo de despertar y de comenzar una nueva etapa en tu vida, iluminando el camino de otros y alcanzando nuevas alturas en tu desarrollo personal y profesional.

Con información de Mhoni Vidente

SV