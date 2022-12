Este 25 de diciembre se estrena la tercera y última temporada de la serie mexicana “Madre sólo hay dos”, historia protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, quien en la emisión es la hija de la actriz tapatía Liz Gallardo, la cual en entrevista para EL INFORMADOR habla sobre el final de este proyecto donde interpreta a “Tere”.

“Es un estreno navideño igual que la temporada pasada, pero esta vez sí es la última, ya cerramos este proyecto del cual estamos muy contentos, nos encantó, la pasamos muy bien”. Resalta Liz que a propósito de que son fechas familiares y de descanso “Madre sólo hay dos” es una excelente oportunidad para que en casa todos se reúnan a ver la serie.

“Este es un proyecto que me dejó grandes satisfacciones, la pasé muy bien los tres años que estuve trabajando con la gente de Perro Azul y de Netflix, además, laborar con la familia Sariñana fue muy lindo porque es gente que conozco de hace 20 años, les tengo muchísimo cariño, son muy buenos amigos, todo ha sido muy satisfactorio”.

“Tere”, su personaje, es una abuela joven que tiene la peculiaridad de que se mete en muchos problemas por querer hacer el bien y en esta tercera temporada no será la excepción. “Mi personaje es tiene una personalidad muy caótica, pero es una mujer noble con las mejores intenciones, no siempre le salen las cosas bien o como desea, y no es que no tenga muy buena suerte en la vida, pero se la busca. Y ese es un mensaje importante porque no todos tenemos la misma buena fortuna, pero creo que todos podemos salir adelante si le echamos ganas, ahora sí que querer es poder. Y en esta tercera temporada ‘Tere’ demuestra que a pesar de que le suceden vicisitudes, no se rinde”.

Reitera Liz que en esta tercera vuelta su personaje finalmente tendrá su recompensa tras todos los esfuerzos que ha hecho. Con respecto a trabajar con Paulina Goto y Zaide Silvia Gutiérrez, quienes en la trama son su hija y su madre, respectivamente, confiesa que se ha dado una muy buena relación de amistad. “Por fortuna hubo mucha química entre nosotras como actrices. A Paulina la quiero como una hija y a Zaide como una mamá, me gusta mucho poder tener esta relación de matriarcado entre las tres, la cual se terminó de cuajar en la tercera temporada, estoy muy agradecida de trabajar con ellas, son unas actrices generosas y bondadosas”.

Preservando el bienestar de los animales

Además de actuar, Liz también ocupa su tiempo en su asociación civil sin fines de lucro, “Los Animalistas México”: “Dedicada al rescate de animales en situación de calle, maltrato y abandono, también generando adopciones responsables entre la sociedad civil. Trabajamos con diversos refugios en la Ciudad de México y de hecho en Guadalajara, también. Hacemos campañas para poder captar donativos para los refugios que tienen muchos animalitos rescatados”. Destaca que este año varias empresas se han unido a su causa para generar donativos.

Para apoyar directamente, hay que entrar al sitio oficial www.losanimalistasmexico.com/ donde está el correo electrónico también. Se aceptan donaciones en efectivo y especie como comida, artículos de limpieza y para las propias mascotas. “Todo lo que recaudamos lo repartimos en distintos albergues. Si quieren hacer voluntariado, también nos pueden escribir”. Señala que en la red social de Instagram la gente puede estar viendo activamente lo que hacen en la asociación, la cuenta es @losanimalistasmx.

Sinopsis

“Madre sólo hay dos” tercera temporada

“Ana” (Ludwika Paleta) y “Mariana” (Paulina Goto) mantienen las apariencias de su relación sentimental mientras tratan de resolver la demanda familiar por la que atraviesan. Pero todo se sale de control cuando surgen verdaderos sentimientos entre ambas. ¿Qué pasará entre ellas al final?



CT