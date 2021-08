La actriz Jennifer Garner, ganadora del Globo de Oro por su personaje “Sydney Bristow” en el drama de espionaje “Alias”, tiene una nueva alianza con Netflix, en donde además de protagonizar nuevos filmes para la plataforma, también se posicionará como productora.

“Estoy muy feliz de trabajar con equipos apasionados e innovadores”

En su comunicado, Netflix recordó que esta relación surge luego de que Garner protagonizó y produjo la comedia familiar “¡Hoy sí!”, junto a Edgar Ramírez y Jenna Ortega. En las primeras cuatro semanas, 62 millones de suscriptores vieron la película, por lo que sería el estreno más grande de contenido infantil y familiar de Netflix.

Como parte de este acuerdo, se encuentra en desarrollo la secuela de la comedia “¡Hoy sí!”, con Garner en la producción y también en su papel como Allison Torres.

Más allá del acuerdo, Garner protagonizará la próxima película de ciencia ficción “The Adam Project” (título en español pendiente), junto con Ryan Reynolds, Zoe Saldaña y Mark Ruffalo. Además, será protagonista y productora de la comedia “Family Leave”, inspirada en la novela “Bedtime for Mommy”, de Amy Krouse Rosenthal, autora número uno en ventas del New York Times.

“Hace quince años que conozco a Scott Stuber. Hay un motivo para que sus relaciones en la industria superen el paso del tiempo. Es muy auténtico, sensato e intuitivo acerca del proceso cinematográfico. Reed, Ted y Scott han creado un hogar seguro y colaborativo para los narradores, me siento honrada de unirme al excepcional grupo de creadores de la familia de Netflix, y estoy muy feliz de trabajar con equipos apasionados e innovadores de todos los departamentos”, explicó Garner sobre la relación laboral que mantiene con Scott Stuber, jefe de Películas Globales de Netflix.

Jennifer Garner habla sobre "¡Hoy Sí!", de Netflix

“Darle vida a ‘¡Hoy sí!’ fue la experiencia más gratificante y creativa que he tenido. Ver el alcance global que tuvo Netflix en los hogares de todo el mundo con la familia Torres me anima a sumergirme de nuevo en otro día de ‘¡Hoy sí!’. No me aguanto, agradezco el apoyo continuo de Netflix y anhelo colaborar en todos los ámbitos de esta asociación”, añadió la actriz que también ha protagonizado filmes de comedia, romance, acción y drama como “Juno”, “Atrápame si puedes”, “Daredevil”, “13 Going On 30”, “La extraña vida de Timothy Green” y “Dallas Buyers Club”, entre otras.

“Trabajé con Jen por primera vez hace catorce años, en ‘El reino’ y me considero muy afortunado de seguir colaborando con ella hasta hoy. En la actuación, ha demostrado ser increíblemente versátil, con papeles inolvidables que abarcan películas de acción, comedias genuinas y dramas que hacen pensar. Aborda cada aspecto de su trabajo con tal precisión y preparación que la hace ser una actriz y productora muy valiosa. Esperamos con ansias celebrar otro día con ‘¡Hoy sí!’ y Jen, y colaborar en muchos otros proyectos”, expresó Scott Stuber, jefe de Películas Globales de Netflix.

AC