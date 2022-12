Netflix: Familia real rechaza docuserie "Harry and Meghan"

Acaba de estrenarse la docuserie de Netflix "Harry and Meghan", y la familia real no tardó en hacerse presente, pues se muestran molestos con la producción ya que, la serie anuncia la relevación de oscuros secretos de la corona inglesa, pero según fuentes en el palacio, Netflix no buscó la participación ni testimonio de los miembros reales para el proyecto.

La docuserie gira en torno a la experiencia de el Príncipe Harry, hijo de la Princesa Diana, y su esposa la actriz Meghan Markle, en su paso por la familia real, y sus razones de haber renunciado en 2020. Hay quienes aseguran que la corona inglesa se encuentra nerviosa al respecto.

La familia real asegura y reitera que no fueron tomados en cuenta para participar en el proyecto, pero Netflix y los cineastas involucrados en la serie declaran que sí fueron solicitados pero no recibieron respuesta por parte de la realeza, según información de "Pagesix".

Recordemos que al inicio del documental aparece la leyenda: "Los miembros de la familia real se negaron a comentar sobre el contenido de esta serie", sin embargo, allegados comunicarían al medio que tanto el Rey Carlos III como su esposa la Reina Consorte Camila, además del Príncipe William y Kate Middleton (Palacio de Kensington) no fueron notificados.

Una de las fuentes también aseguró que en caso de que la empresa les hubiera pedido comentarios, estos se hubieran negado a hacerlo, lo que "demostraría" la complicada relación que actualmente llevan los Duques con sus familiares.

Luego de esto, expertos del palacio informaron que se habían puesto en contacto con la compañía de Harry y Megan, Archewell, además de Netflix, tras recibir un correo de los cineastas debido a que querían verificar su autenticidad, pero estos tampoco regresaron respuesta.

También mencionaron que en el correo no venía la explicación completa del documental, por su parte fuentes en Archewell dijeron que nunca recibieron un contacto de la familia real.

"Se contactó con anticipación a las oficinas de comunicaciones del Rey Carlos y el Príncipe de Gales y se les otorgó el derecho de responder a los reclamos dentro de la serie", dijo la fuente.

Hasta este jueves, los miembros no han salido a aclarar la situación. Durante los tres capítulos que se lanzaron, Harry afirmó que luego de la dolorosa muerte de su madre Diana en 1997 fue criado por una "segunda familia", situación que se considera puede molestar a su padre el Rey Carlos III.

BB