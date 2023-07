Este jueves 27 de julio se estrena en Netflix distintos contenidos, desde un interesante documental hasta series románticas y películas de ciencia ficción.

La dama del silencio: El caso mataviejitas

Es un documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. La década de los 2000’s arranca una serie de asesinatos en el entonces llamado Distrito Federal, que ponen en jaque a la policía capitalina: Ancianas estranguladas en su propio hogar. El perfil de las víctimas provoca una indignación social y una atención mediática nunca antes vistas. La Procuraduría vuelca todos sus recursos y esfuerzos en lograr capturar al primer asesino serial de la historia de México. Los testigos lo definen como una persona alta, robusta y fuerte que se hace pasar por enfermera para ganarse la confianza de sus víctimas. Tras más de 40 homicidios, varias detenciones fallidas y múltiples contradicciones, una mujer es detenida en enero de 2006 a plena luz del día, mientras huía de la escena del crimen. Su nombre, Juana Barraza, conocida en la lucha libre como “La Dama del Silencio” y bautizada en los medios como “La Mataviejitas”. Apodo que ya forma parte de la historia negra de México y de su incomparable cultura popular.

Paradise

Es un thriller de ciencia ficción que ya está disponible en Netflix. La película narra una peculiar historia en la que en un futuro no muy lejano, un método de transferencia de años de vida de una persona a otra ha cambiado el mundo para siempre y ha convertido a la empresa emergente de biotecnología AEON en una compañía farmacéutica multimillonaria. Max y Elena tienen una vida casi perfecta. Pero tras enterarse de que deben cubrir reclamaciones de seguro que no tenían en cuenta (y que no pueden pagar), todo cambia en un segundo. Para saldar sus deudas, Elena entrega 40 años de su vida. Despojados de un futuro juntos, ambos contemplan la ruina en que se ha sumido su existencia. Max, quien trabaja en AEON, intenta hacer todo lo que está a su alcance para recuperar los años perdidos de Elena. Pero nada será como antes. Con las actuaciones de Marlene Tanczik y Kostja Ullmann.

Felicidad para principiantes

Es una comedia romántica de aventura que ya se puede ver en Netflix. La historia se centra en Helen, una mujer que nunca fue el tipo de persona que vive al límite. Recién divorciada y un poco perdida, decide que necesita empezar de nuevo y se apunta a la aventura de su vida: Un curso de supervivencia en la naturaleza a lo largo del sendero de los Apalaches con un grupo muy especial de desconocidos. Desde el principio, el plan de Helen de ser la mejor senderista es puesto a prueba cuando se da cuenta de que la naturaleza ofrece mucho más que la oportunidad de encontrarse a sí misma. Basada en la popular novela de Katherine Center, Felicidad para principiantes recuerda que a veces hay que tomar el camino equivocado para encontrar el correcto. Protagonizada por Ellie Kemper.

Un cuento perfecto

Es una serie de comedia romántica que ya está disponible en Netflix, en la que Margot y David provienen de mundos distintos: Ella es la heredera de un imperio hotelero; él tiene tres empleos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor.

