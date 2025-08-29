Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 29 al 31 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el fin de semana que abarca del viernes 29 al domingo 31 de agosto de 2025, y como parte de ellas reveló cuáles serán los números de la suerte para cada signo del zodiaco.

De acuerdo con la vidente, este cierre de mes traerá oportunidades en el terreno económico, sentimental y profesional, por lo que recomienda estar atentos a las señales y aprovechar la buena racha que el universo tiene preparada.

Estos son los números que acompañarán a cada signo:

Aries: 01 y 19

01 y 19 Tauro: 08 y 22

08 y 22 Géminis: 05 y 17

05 y 17 Cáncer: 02 y 20

02 y 20 Leo: 11 y 29

11 y 29 Virgo: 06 y 15

06 y 15 Libra: 10 y 21

10 y 21 Escorpión: 09 y 27

09 y 27 Sagitario: 03 y 14

03 y 14 Capricornio: 04 y 18

04 y 18 Acuario: 07 y 25

07 y 25 Piscis: 12 y 30

En su espacio de predicciones, Mhoni también adelantó que algunos signos tendrán golpes de suerte en temas financieros, como es el caso de Libra y Capricornio, mientras que Piscis y Acuario recibirán noticias alentadoras en el terreno personal.

Con estos números y energías en juego, la astróloga asegura que el fin de semana será ideal para cerrar ciclos, buscar acuerdos y dar inicio a nuevos proyectos con buen augurio.

MF