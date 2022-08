Netflix: Eduardo Capetillo Gaytán supera la "prueba de fuego"

Eduardo Capetillo Gaytán, hijo de los actores y cantantes, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, inició su carrera con el pie derecho, pues esta semana se estrenó como histrión con el lanzamiento de la nueva apuesta de Netflix: “Donde hubo fuego”.

anLa serie mexicana es un proyecto de 39 capítulos que protagonizan Eduardo Capetillo e Itatí Ctoral, entre otros actores. El guion es de José Ignacio Valenzuela “Chascas”, la mente detrás de “¿Quién mató a Sara?”.

En el melodrama, Capetillo Gaytán hace su debut en la actuación. Él y su padre interpretarán al mismo personaje, “Ricardo Urzúa”, un hombre que al salir de prisión tras 25 años, desencadenará varios de los conflictos que se vivirán en la historia.

“Esta serie tiene una combinación bien padre entre el melodrama de la telenovela convencional que hemos visto toda la vida, con la acción y el misterio de las series. Aquí todo se basa en una estación de bomberos, hay asesinatos, amores y traiciones con escenas de acción que fueron hechas con fuego real”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

Reitera que su rol, estará viajando entre el pasado y el presente, por lo que aparecerá durante toda la serie: “La gente se dará cuenta quién es verdaderamente ‘Ricardo Urzúa’”; y aunque él y su papá no compartieron ninguna escena porque hacen el mismo papel, está muy contento de haber trabajado con él: “De repente sí coincidimos en las unidades y el ver a mi papá trabajar tan de cerca, fue una experiencia impresionante; vi lo profesional que es, el respeto que le tiene a la gente y el compañerismo que genera con todos, me enseñó mucho”.

Preparación ardua

Eduardo señala que la preparación y las exigencias para él y los actores que interpretan a los bomberos estuvieron al límite: “No solo fue en la cuestión actoral, también en la física. Y aunque todo se hizo de la manera más profesional y segura con los equipos de efectos especiales, todo súper cuidado por Argos (la productora), no dejaban de ser escenas de acción importantes y en situaciones donde estaban las llamas, repito, el fuego estaba controlado, pero no dejas de sentir el calor y la adrenalina”.

Reconoce que todos estos elementos le dan mayor veracidad a la serie y a las interpretaciones que ellos como actores hicieron: “Tomamos cursos con bomberos reales en situaciones reales antes de comenzar las grabaciones y claro que pasar por estas experiencias y hablar con estos héroes sobre todas las dudas que uno tiene, nos hacía que en el momento de la ficción todas las emociones fueran más reales con lo que pasa dentro de una estación (de bomberos)”.

Se lanzará como cantante

Eduardo resalta que ahora que se adentró en la actuación, buscará más proyectos que puedan sumar a su labor histriónica, sin embargo, ahora se adentrará de lleno en la música, en el género del regional mexicano, un estilo con el que ha crecido y que desde siempre le ha gustado. Lo hará de manera independiente: “Mi pasión es el regional, me estoy enfocando mucho en el mariacheño y el sierreño con tuba, son los estilos que escogí para contar estas historias y son canciones que en su mayoría son coautorías”.

Agradecido con sus padres

Sobre si siente alguna responsabilidad por pertenecer a una familia de actores, pues sus padres son figuras del espectáculo mexicano, confiesa que no siente alguna presión: “No lo veo como una responsabilidad o como algo negativo, y todo lo que haga yo lo voy a hacer con toda la pasión y metiéndole el 150%, pero no por un tema de responsabilidad hacia mis papás, sino por convicción propia. Y el día de mañana claro que me encantaría que mi talento, mi preparación y mis ganas de trabajar hablen por sí solas, pero evidentemente respeto y admiro mucho la trayectoria de mis papás, son grandes consejeros”.

¿De qué va "Dónde hubo fuego"?

“Poncho” (Iván Amozurrutia) encuentra el cadáver de su hermano y, siguiendo las pistas del crimen, llega a un equipo de bomberos de un barrio de la Ciudad de México. Con una identidad falsa, consigue un trabajo en la estación central y conoce a “Olivia” (Esmeralda Pimentel), una compañera de equipo y la única persona que descubrirá su secreto y le ayudará a llegar a la verdad.