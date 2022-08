A la espera de que Netflix estrene la serie “Donde hubo fuego”, como parte de su contenido estelar en su sección “Qué drama”, el actor Daniel Gama está más que listo para presentar al público esta historia que marca el regreso a la televisión de Eduardo Capetillo, quien junto a Itatí Cantoral, llevará el protagónico de esta historia donde la acción, la pasión, el misterio y la venganza serán las anclas de su elenco.

“Tiene de todo, tiene los elementos más importantes para poder jalar a todo el público. Lo más importante que veo en este proyecto es que podemos darle un lugar más establecido a los bomberos en México. Para nosotros fue un completo honor poder interpretar a estos héroes nacionales. Habrá de todo, misterio, acción, romance, sensualidad, hay de todo”.

“Creo que despertó en nosotros, que tuvimos la posibilidad de ponernos en sus botas, darnos cuenta de todo el apoyo que le hace falta a la bomberos".

Previo al estreno de “Donde hubo fuego”, que contempla lanzar el 17 de agosto sus 39 episodios, Daniel Gama Moreno da detalles de lo que será su personaje “Gerardo”, un bombero apasionado por su vocación rescatista, y que a pesar de una llevar una vida aparentemente perfecta, tendrá que enfrentar nuevos desafíos al descubrir que sus ambiciones van más allá de lo que el momento le ofrece.

“Gerardo es un bombero, un ser humano completamente apasionado por su profesión. Lo vi como el cuadrado perfecto, porque este personaje al parecer tiene la vida perfecta, con una familia de mucho dinero, bien acomodada, con una novia con la que piensa que va a compartir el resto de su vida. Pero en esta profesión, afortunadamente para él no la tiene que hacer para ganarse la vida, lo hace por puro amor, a pesar de todo esto veremos que para ‘Gerardo’ no todo es suficiente para encontrar su felicidad, será un personaje con muchos retos”.

Daniel Gama, quien ha formado parte de elencos estelares en pasadas producciones de Netflix como “Las Juanas”, indica que esta nueva propuesta “Donde hubo fuego”, creada por José Ignacio Chascas Valenzuela, será un claro ejemplo de cómo han evolucionado los melodramas, contando con un reparto multifacético, en el que además de tener a Eduardo Capetillo –conocido por telenovelas como “Marimar”- e Itatí Cantoral (María La del Barrio), también se tendrá a Rebeca Herrera, Antonio Sotillo, Polo Morín, Humberto Busto, Oka Giner, Plutarco Haza, Esmeralda Pimentel y Mauricio Henao, como estelares, entre otros.

“Muchas veces le preguntamos al escritor que género es esto, porque de repente te puedes reír, hay escenas en las que vas a querer llorar, tiene de todo. Ojalá que esta historia pueda agarrar al público al igual que nos agarró a nosotros la primera vez que la leíamos”.

Un merecido homenaje a los bomberos

Más allá de las pasiones y traiciones que son el hilo conductor de “Donde hubo fuego”, en donde la historia gira entorno a la búsqueda de la justicia tras un terrible asesinato, Daniel Gama Moreno señala que esta historia también ofrecerá una mirada peculiar a los heroicos cuerpos de bomberos de México y el mundo, pues al filo de cada personaje se mostrará lo que implica dedicarse a esta profesión que pone en riesgo de la vida de quienes la ejercen cuando atienden todo tipo de catástrofes, accidentes e incendios.

“Desde que nosotros hicimos el casting vimos que tenía muchísimo esta historia para contar, afortunadamente la producción, una vez que quedamos –en el elenco- nos dio todas las herramientas, tuvimos un mes y medio de entrenamiento con los bomberos profesionales, con los bomberos de Tlanepantla, que estuvieron al pie del cañón para hacer lo más real esta historia”.

Daniel Gama indica que por mucho esta cercanía con bomberos profesionales cambió por completo la perspectiva inicial que tenía de este oficio, teniendo ahora una visión de más cariño y respeto hacia estos héroes que entregan su vida en cada auxilio que brindan.

“Creo que despertó en nosotros, que tuvimos la posibilidad de ponernos en sus botas, darnos cuenta de todo el apoyo que le hace falta a la bomberos. Creo que muchas veces no tenemos ni la menor idea de cómo viven, cómo es su día a día, los sueldos tan bajos que reciben para una profesión donde están arriesgando su vida; en lo positivo, me dejo saber que no es suficiente tanta teoría, tanto entrenamiento físico, tantas técnicas para ser un bombero, hace falta tener un corazón de león y una valentía de guerrero para poder acercarte a lo que viven día a día”.

Daniel Gama detalla que “Donde hubo fuego” será también una forma de reforzar el respeto que merecen los bomberos para poder realizar sus labores y confiando que esta historia, a la par del drama ficcionado que se ofrecerá, sirva para que como sociedad haya más interés en apoyar a los cuerpos de bomberos del país.

“Me dejan impresionado y con una consciencia y responsabilidad de poder ayudar, de poder con el boca a boca despertar a la sociedad, de que necesitan nuestra ayuda.

Cuando vemos las cooperaciones, antes, las verdad me las pasaba de largo, hoy puedo decir que lo que tenga en la cartera en ese momento lo podría dar”.

MF