Netflix: Cameron Díaz regresa de su retiro con esta película (VIDEO)

La actriz Cameron Diaz está de regreso de su retiro de la mano de Netflix con la comedia “Black in Action”, junto al actor Jamie Foxx.

Fue en 2018 que Díaz había anunciado que se retiraría de la actuación y lo hace con una producción de Netflix, a cargo de Seth Gordon.

La noticia la dieron a conocer ambos actores a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que Foxx y Díaz ya han trabajado juntos en otras producciones como “Annie” o “Un domingo cualquiera”.

"No sé cómo hacer esto, ¿sabes?", se escucha en el audio.

En el tuit del actor se lee: "Cameron, espero que no estés enojada porque grabé esto, pero ya no hay vuelta atrás. Tuve que llamar a la CABRA (GOAT) para traer otra CABRA. @CameronDiaz y yo VOLVEMOS A LA ACCIÓN: nuestra nueva película con @NetflixFilm. Producción a partir de finales de este año!!".

Cuando Jamie menciona a GOAT la referencia es al considerado The Greatest of All Time (el mejor de todos los tiempos) a Tom Brady, quien ha dominado la NFL y que había anunciado su retiro y posteriormente se volvió a unir a los Tampa Bay Buccaneers.

"Estaba hablando con Jamie y me dijo que necesitabas algunos consejos sobre cómo anular la jubilación", dijo el jugador, mientras Cameron ríe, "Soy relativamente exitoso en no jubilarme" añadió.

La actriz también mencionó el proyecto en sus redes sociales y escribió "¡Jamie Foxx, solo tú podrías hacerme volver a la acción! ¡No puedo esperar, va a ser genial!".

Pese a que el nombre de la producción ya está listo, no se han revelado detalles sobre la trama. Lo que se sabe es que el productor trabajó junto a Brendan O'Brien, el guion de la cinta.

Con información de SUN.

AC