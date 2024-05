Nelly Furtado es criticada por su peso, pero sus fans la defienden

La presentación de Nelly Furtado en el Festival Emblema, en México, desató la locura de sus fans mexicanos, quienes no han dejado de alabarla y de aplaudir su talento que consiste, entre otras cosas, de hacer innovadoras mezcla de varios géneros y sonidos.

A sus 45 años, Nelly cuenta con una larga carrera musical que comenzó en 1996 y que está compuesta por varios éxitos que no se escuchaban en México desde hace 14 años y que volvieron a sonar ante 72 mil fans en la curva 4 del Autódromo.

"Promiscuos", "Maneater" y "Say It Rigth" son algunos de los temas que cantaron sus fans a todo pulmón, los mismos fans que la están defendiendo en redes sociales ante los comentarios que critican el aspecto físico de la canadiense.

Nelly Furtado es defendida por sus fans

"A sus 45 años, Nelly Furtado luce espectacular", en eso coinciden muchos de sus seguidores que no han dudado en defenderla en las redes sociales, donde algunos han lanzado comentarios criticando su figura.

La intérprete de "Turn off the light" agradeció el cariño de México a través de un mensaje en sus redes, donde los halagos y los comentarios nostálgicos por parte de sus fans no han faltado.

A finales de marzo, y más de 20 años después de la exitosa canción "Fotografía", la canadiense Nelly Furtado y el colombiano Juanes unieron sus voces otra vez con "Gala y Dalí ", un sencillo de corte pop sobre el amor perdurable.

