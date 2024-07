Pedro Pascal comparte la primera foto del rodaje de 'Los 4 Fantásticos'; conoce la fecha de estreno

Luego del estreno de Deadpool y Wolverine, los planes de Disney de continuar las películas de superhéroes es un hecho, pues recientemente se anunció que las grabaciones de los 4 Fantásticos siguen en pie para su próximo estreno en la pantalla grande.

Pascal, conocido por sus papeles en The Mandalorian y The Last of Us, dará vida a Reed Richards (Mr. Fantástico) y publicó una fotografía junto a sus compañeros de reparto para la película de Marvel con un mensaje: “Nuestra primera misión juntos”.

La filmación se llevará a cabo en Londres a finales de julio, con el estreno programado para el 25 de julio de 2025, marcando la primera aparición del cuarteto en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

instagram/pascalispunk

El elenco principal de la película incluye a Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach en el papel de Ben Grimm (La Mole).

De acuerdo a Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha mencionado en entrevistas que la trama de la nueva entrega de los superhéroes será ambientada en un Nueva York de un universo diferente al del canon actual, donde además, la tecnología alcanzó un punto muy álgido desde los años 60′s. “Hubo mucha gente inteligente que notó que ese paisaje urbano no se parecía exactamente a la Nueva York que conocemos, o a la Nueva York que existía en los 60 en nuestro mundo. Esas son observaciones inteligentes, diría yo”, destacó Feige.

Aunque esta nueva película se aleja totalmente de las anteriores entregas realizadas en los años 2005, 2007 y 2015. Según Shakman, el enfoque del proyecto será algo diferente, pues se pretende innovar en el área cinematográfica del filme.

“Estamos haciendo las cosas de manera muy distinta desde el punto de vista de la historia, con un enfoque cinematográfico que realmente se ajusta al material. Creo que será diferente a todo lo que hayas visto antes, y ciertamente diferente a todo lo que hayas visto antes en el UCM”, afirmó el director.

Con la integración completa de estos personajes en el UCM, la nueva película promete un enfoque fresco de los superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961.

SM