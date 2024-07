Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 26 al 28 de julio

Aries

Para Aries, el mejor día del fin de semana será el domingo 28 de julio. Las cartas del tarot sugieren que el domingo será un día lleno de suerte, con énfasis en la abundancia, estabilidad y crecimiento.

Este fin de semana, Aries estará muy ocupado dedicándose a sí mismo: cambiando de look, cortándose el cabello, mejorando su hogar y reorganizando su ropa. Es un período de reinvención personal. Además, Aries disfrutará de actividades sociales como ir al cine y pasar tiempo con amigos, y también estará realizando un trabajo extra. Este es un buen momento para que Aries crezca económicamente, con oportunidades para atraer más abundancia.

Existe una posibilidad importante de negocio con una persona del extranjero, con la cual Aries podría firmar un contrato o discutir una nueva oportunidad el lunes. Los números de la suerte para Aries son 15 y 24, y sus colores serán azul y verde.

Aries debe evitar la pereza, hacer ejercicio, caminar, tomar más agua y cuidarse mejor. Invertir en sí mismo, como en buenos productos para la piel y bloqueadores solares, será muy beneficioso.

Tauro

Para Tauro, el mejor día será el lunes 29 de julio. Las cartas del Tarot revelan dos mensajes importantes. La carta del Juicio indica que este fin de semana es ideal para resolver conflictos con familiares, parejas o amigos. No se trata de revivir viejos problemas, sino de solucionarlos y evitar cargas negativas.

Además, se prevé una recompensa económica proveniente de un asunto pasado. Sin embargo, Tauro debe protegerse de la envidia y el mal de ojo, ya que algunas personas podrían querer eclipsar tu luz. También es aconsejable cuidar de los dolores en piernas, tobillos y huesos.

Tauro es conocido por su habilidad para manejar el dinero y vivir bien, por lo que es fundamental que evite prestar dinero y se aleje de energías negativas.Es prudente no compartir demasiado sobre sus futuros planes o trámites, ya que a veces esto puede traer malas energías. Tus números de la suerte son 03 y 30, y tus colores de la suerte son el rojo y el amarillo. Estos te indican una prosperidad ilimitada.

Géminis

Para Géminis, el mejor día será el sábado 27 de julio. Las cartas del Tarot revelan dos mensajes positivos. La carta del Emperador indica que estás en un momento propicio para crecer y asumir un rol de liderazgo. Este período es favorable para avanzar económicamente en diferentes áreas.

Es esencial que te liberes de las energías negativas que te han estado frenando y que evites pensar en exceso en problemas hipotéticos, como preocupaciones sobre tu trabajo o tu relación. Estos pensamientos innecesarios pueden afectar tu estado de ánimo.

Este fin de semana, sería beneficioso para ti disfrutar de actividades placenteras, como ir al cine, salir a comer con familiares, o socializar con amigos. También te ayudará organizar tu hogar, lo cual contribuirá a tu estabilidad mental y a recuperar aspectos de tu vida que sentías perdidos.

Tus números de la suerte son 09 y 13, y tus colores de la suerte son el azul y el blanco. Para los Géminis casados, se puede anticipar un embarazo. Para aquellos solteros, el fin de semana traerá muchos romances fugaces y apasionados, aunque sin compromisos duraderos. Además, es un buen momento para buscar tu paz interior y estabilidad mental.

Cáncer

Para Cáncer, el mejor día será mañana, viernes 26 de julio. Tus números de la suerte son 04 y 29, y tus colores afortunados son el blanco y el naranja. Es importante que te mantengas tranquila y evites ponerte nerviosa o celosa, especialmente en tu relación.

En lugar de preocuparte por lo que sucede en casa mientras estás de vacaciones o en otros lugares, enfócate en disfrutar el momento presente.

Este fin de semana podrías estar ocupada resolviendo asuntos legales, administrativos o relacionados con permisos de migración.

Recuerda que si ocurre algo negativo, recibirás la información en su momento, así que no te angusties innecesariamente. Aprovecha el tiempo para relajarte y disfrutar del lugar en el que te encuentras.

Leo

Para Leo, el mejor día será el domingo 28 de julio. Tus números de la suerte son 01 y 33, y los colores que te beneficiarán son el rojo y el verde.

Las cartas sugieren que este fin de semana es un buen momento para usar el color rojo para atraer energía positiva y el color verde para alejar las malas vibras y sensaciones negativas. Debes tener cuidado con problemas estomacales o de reflujo intestinal, y ser más consciente de lo que comes, bebes o fumas. También es un buen momento para resolver asuntos académicos, como obtener tu título, maestría o finalizar una tesis.

Eres conocido por tu disponibilidad y cooperación, lo cual es admirable. Tu ambición y deseo de crecer y lograr estabilidad son positivos. Si planeas salir, ten en cuenta que tu energía y entusiasmo pueden llevarte a hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Las cartas indican que próximamente recibirás el dinero que te deben, y si estás involucrado en trámites legales o proyectos, estos te beneficiarán considerablemente. También es aconsejable que utilices tus recursos para ayudar a quienes lo necesiten, especialmente familiares cercanos. Además, considera retomar estudios en áreas como ventas, comercio internacional o fiscal, ya que esto podría ser muy beneficioso para ti.

Virgo

Para Virgo, el mejor día será el viernes 26 de julio. Tus números de la suerte son 08 y 14, y los colores que te traerán beneficios son el rojo, verde y azul.

Este fin de semana, es crucial que busques mantener una buena comunicación con tu familia y pareja. A veces, el signo de Virgo puede enojarse y cerrarse, lo cual puede afectar negativamente tus relaciones. Evita pelear y bloqueos, y trata de resolver los conflictos de manera constructiva.

Además, debes prestar especial atención a tus finanzas, especialmente en lo relacionado con Hacienda y pagos de impuestos. Revisa tus cuentas bancarias cuidadosamente para evitar problemas.

Las cartas sugieren que necesitas encontrar un equilibrio en tu vida. Es importante que comas a tus horas, hagas ejercicio y evites ser demasiado rígido o extremo en tus hábitos. Este fin de semana será ideal para un renacimiento personal; si deseas hacerte un tatuaje o cambiar de look, es un buen momento para hacerlo. También puedes ofrecer ayuda a alguien en tu hogar.

Las cartas del Loco y la Estrella indican una suerte rápida para Virgo, especialmente en lotería y juegos de azar, así que considera probar suerte con los números 08 y 14. Además, podrías estar pensando en tomar un curso, entrar a la escuela o participar en un concurso, y es probable que tengas éxito.

La carta del Loco también sugiere que es un buen momento para reflexionar sobre el futuro y pensar en cómo mejorar tu vida. No te sorprendas si un familiar, como tu papá o tu tío, te invita a una fiesta en tu lugar de origen o en el pueblo; considera aceptar la invitación y disfrutar de esa conexión con tus raíces.

Libra

Para Libra, el mejor día será el sábado 27 de julio. Tus números de la suerte son 10 y 18, y los colores que te beneficiarán son el amarillo y el naranja.

Este fin de semana es un buen momento para enfocarte en tu crecimiento personal y académico. Considera volver a estudiar, tomar un curso, o incluso adquirir un libro en línea. Estos esfuerzos te ayudarán a avanzar económicamente y a entender mejor tus situaciones.

Es importante que encuentres tiempo para ti mismo, ya que últimamente has estado ocupado con personas que no aportan valor a tu vida. Busca espacios para reflexionar, caminar y disfrutar de tu propia compañía. Dedica tiempo a tu felicidad y bienestar.

Estarás especialmente compatible con los signos de Aries, Géminis y Sagitario, quienes podrían ofrecerte apoyo y compartir buenos momentos contigo. Además, se acerca un amor verdadero a tu vida, lo cual promete ser una tierna caricia para tu corazón.

Escorpión

Este sábado, te invitan a una fiesta, y es importante que disfrutes con moderación; evita beber demasiado alcohol y controla tus impulsos. Además, recibirás un dinero extra y tus números de la suerte son 07 y 15.

Los colores que te traerán suerte son el rojo y el amarillo. Considera jugar estos números el viernes, ya que podrías tener un golpe de suerte.

Este fin de semana trae una doble suerte rápida para ti, lo que significa que tendrás éxito en todo lo que te propongas. Además, la sanación estará en tu camino, y es un buen momento para recuperarte de cualquier problema de salud que hayas estado enfrentando.

Si estás buscando ser mamá o padre, este fin de semana es especialmente favorable para intensificar tus esfuerzos, ya que hay una alta probabilidad de que logres el embarazo que deseas.

Sagitario

Para Sagitario, el mejor día será el viernes 26 de julio. Te llegará el dinero que estabas esperando, lo cual será una bendición y te brindará la estabilidad económica que necesitas.

Es crucial que prestes atención a tus relaciones amorosas. Evita suplicar o insistir en una relación con alguien que no está interesado en ti. En lugar de eso, busca a personas que realmente quieran estar contigo.

Tus números de la suerte son 06 y 25, y los colores que te beneficiarán son el amarillo y el rojo. Este fin de semana es ideal para experimentar nuevas emociones y empezar a crecer en tu vida personal. Considera ir de vacaciones con tu familia o seres queridos, ya sea al mar o al campo; esto te ayudará a rejuvenecer y encontrar más estabilidad.

También es un buen momento para buscar nuevos contratos de trabajo. Sin embargo, evita mezclar amor con negocios. No te dejes llevar por impulsos o atracciones físicas cuando se trate de oportunidades laborales, ya que esto puede llevar a problemas.

Recuerda, Sagitario, aunque tengas una naturaleza apasionada, es importante mantener un equilibrio y no dejar que tus emociones influyan en decisiones profesionales.

Capricornio

Para Capricornio, el mejor día será el sábado 27 de julio. Tus números de la suerte son 22 y 31, y los colores que te traerán beneficios son el amarillo y el naranja.

Este fin de semana, experimentarás un notable poder personal. Es un buen momento para seguir estudiando y preparándote más, ya que se avecina una oportunidad para viajar con familiares o amigos. Aprovecha esta oportunidad, ya que te ayudará a adaptarte a nuevas situaciones y a crecer personalmente.

Aunque aún sientes atracción por un amor del pasado, este solo te causa problemas y conflictos. Es mejor que te alejes de este tipo de personas. También descubrirás una verdad que te interesaba saber, lo cual te traerá un alivio y claridad.

En cuanto a tus finanzas, es un buen momento para ahorrar y pagar tus colegiaturas. Sin embargo, debes cuidar tu salud, especialmente la espalda baja, problemas de gastritis o riñones. Asegúrate de beber suficiente agua, evitar vicios y mantener una alimentación adecuada.

La rueda de la fortuna está a tu favor durante estos días, así que aprovecha el tiempo al máximo y no te preocupes por situaciones triviales. No dejes que comentarios o situaciones menores te molesten; a veces solo buscan hacerte enojar. Mantén la calma y enfócate en lo positivo.

Acuario

Para Acuario, el mejor día será el domingo 28 de julio. Tus números de la suerte son 11 y 20, y los colores que te traerán suerte son el naranja y el amarillo.

Este fin de semana será propenso a la fiesta, reuniones y compromisos sociales. Es un buen momento para disfrutar y divertirte, pero también para mantener un carácter firme y no cargar con problemas que no te pertenecen. Evita los sentimientos de culpa y no te dejes influenciar por el qué dirán o por menospreciarte a ti mismo. En lugar de eso, enfócate en ser auténtico, fuerte y original.

Tu fin de semana también traerá cambios positivos y aumentará tu creatividad, especialmente en lo relacionado con tu hogar. Considera continuar con tus estudios o tomar un curso durante el fin de semana, y trabaja en resolver problemas del pasado.

La carta del Mundo indica que podrías recibir ofertas de trabajo importantes de personas del extranjero. Asegúrate de tener toda tu documentación en orden, incluyendo el seguro médico y tus papeles de impuestos, para aprovechar al máximo estas oportunidades.

Además, es crucial sanar emocionalmente. A veces, simplemente cerrar los ojos y evitar un problema no lo soluciona. Trabaja en sanar tu corazón y en enfrentar las situaciones que necesitas resolver. Este enfoque te permitirá crecer económicamente y encontrar mayor estabilidad en tu vida.

Piscis

Para Piscis, el mejor día será el viernes 26 de julio. Este día marcará el inicio de cambios positivos, incluyendo una nueva oportunidad de trabajo y un aumento en la estabilidad económica. Aprovecha este impulso para avanzar en tu carrera y en tus finanzas.

Sin embargo, es importante que prestes atención a tu salud. Podrías experimentar problemas de reflujo o diarrea, así que considera ajustar tu dieta y consumir más fibras para mejorar tu digestión. Los colores que te beneficiarán son el amarillo y el verde, y tus números de la suerte son 21 y 33.

Este período es ideal para adquirir nuevos conocimientos y seguir preparándote. Si te dedicas a estudiar o a dar clases, esto te abrirá puertas a nuevas oportunidades laborales. No te sientas intimidado; hazte notar en todo lo que hagas y no te preocupes por pedir explicaciones a quienes no te valoran. Si una relación o amistad no funciona, no te detengas a buscar razones; sigue adelante.

La carta de la Justicia en tus lecturas indica que cualquier trámite que realices pronto será resuelto a tu favor, lo cual facilitará tu crecimiento.

También es un buen momento para pensar más en ti mismo y en tu bienestar. Los años anteriores te han permitido crecer y aprender, y ahora es el momento de disfrutar de sorpresas y regalos que vienen en tu presente y futuro.

Con información de Mhoni Vidente

