En redes sociales, específicamente en TikTok, se viralizó un vídeo de un joven que intentaba comprar un auto Mazda con un aparente error de precio, pues en la página oficial de la empresa, el vehículo aparecía con un precio de $519 pesos, por lo que el usuario intentó comprarlo y pedía ayuda a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conseguir su cometido.

Ante dicha situación, Mazda anunció a través de sus redes sociales que el usuario tuvo "una serie de comprobables conductas delictivas" , por lo que procederá legalmente en su contra.

"Después de dar seguimiento al caso e investigar el supuesto error, nuestro equipo detectó que este usuario realizó una serie de comprobables conductas delictivas con el fin de alterar el precio publicado", escribió la compañía.

Aunado a ello, aseveró que tomará acciones legales: "Para Mazda no hay nada más importante que la transparencia y tranquilidad que nuestras herramientas de compra pueden dar a nuestros clientes, debido a lo anterior, nuestro equipo Legal procederá por la vía legal".

En Mazda tenemos un compromiso con nuestros clientes: Ofrecer la mejor experiencia de servicio y escuchar cada comentario. pic.twitter.com/yF2Yjwcdbh— Mazda México (@MazdaOficial) July 24, 2024

"Los canales de comunicación de Mazda están creados para enriquecer el conocimiento de nuestra marca y son desarrolladas por un equipo especializado que trabaja para su buen funcionamiento", concluyó.

Joven se defiende tras comunicado de Mazda

Por lo anterior, el usuario, de nombre Leonardo, negó la acusación de la compañía de vehículos y aseguró que diferentes usuarios le mandaron capturas de pantalla del precio.

"Es un caso 100% real, no tengo nada que temer [...] Otras personas se comunicaron conmigo, me mandaron unas screenshot (captura de pantalla) en el que enseñan que en sus teléfonos celulares les aparece el mismo precio ", expresó a través de su cuenta de TikTok.

En ese sentido, señaló que las capturas "me dan bastante tranquilidad y fundamento legal para saber que no fui la única persona que vio este error en la página".

En tanto, narró cómo fue que intentó buscar a la empresa; sin embargo, no fue tomado en cuenta. "Antes de ir a Profeco yo intenté comunicarme varias veces con Mazda y me dejaban en visto, sus asesores simplemente descartaban la llamada y no le tomaban importancia".

"No es necesario ser viral para que una empresa volteé a verte", agregó.

Finalmente, el joven expresó: "Cómo es posible que un chavo, de 22 años, que está estudiando, está trabajando y que su laptop se apaga, los haga hackeado una empresa multimillonaria, es algo ilógico".

