Neil Young pide a Spotify retirar su música por permitir contenido antivacunas

El músico y compositor Neil Young ha expresado una postura de enojo ante la plataforma de streaming Spotify, al considerar que el servicio, dentro de su catálogo, permite contenido con discursos que atentan contra la vacunación para frenar la pandemia por COVID-19.

De acuerdo con el medio The Guardian, Neil Young expresó su molestia al conocer que el podcast del comediante y ex jugador Joe Rogan, uno de los más escuchados, ha compartido discursos negacionistas respecto a la vacuna anticovid, por lo que pidió a Spotify retirar su música de la plataforma: “Pueden tener a Rogan o Young. No ambos”, dijo el músico de 76 años de edad.

La molestia de Neil Young habría iniciado tras el episodio en el que Joe Rogan tuvo como invitado al virólogo Robert Malone, quien pese a participar en el desarrollo de vacunas de ARN, habría dado pie a información errónea sobre la vacuna y hacer referencia a teorías de conspiración ante la situación que se vive de la pandemia, temas a los que también reaccionaron científicos que compartieron la postura de Young sobre la perspectiva errónea que se le dio al tema, pues también oyentes del podcast consideraron ofensivo que se diera a entender que los hospitales tiene un negocio pactado para brindar diagnósticos falsos sobre las muertes a causa del coronavirus.

Actualmente, el canal oficial de Neil Young cuenta con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify, y aunque la música permanece activa, el también compositor envió una postura tajante a la plataforma respecto a las razones de su molestia.

“Hago esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre vacunas, lo que podría causar la muerte a quienes creen que la desinformación que se está difundiendo por ellos. Por favor, actúe inmediatamente hoy y manténgame informado sobre el cronograma (…) Con un estimado de 11 millones de oyentes por episodio, JRE, alojado exclusivamente en Spotify, es el podcast más grande del mundo y tiene una enorme influencia”, dijo en su misiva Neil Young al destacar que Spotify tiene el deber tener criterios para no permitir la difusión de información errónea o falsa.

“Spotify tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información errónea en su plataforma, aunque la compañía actualmente no tiene una política de información errónea. Quiero que le informen inmediatamente a Spotify, hoy que quiero toda mi música fuera de su plataforma… pueden tener Rogan o Young. No ambos”.

Joe Rogan, quien en Instagram tiene más de 14 millones de seguidores, constantemente se mantiene en el top del contenido exclusivo más escuchado en Spotify con “The Joe Rogan Experience”, entre sus entrevistas más populares figuran personalidades como Elon Musk, Dave Chappelle, Kanye West, Snoop Dogg, Quentin Tarantino y Robert Downey Jr.

Las polémicas de Rogan sobre el COVID no han sido nuevas, y pese a que ya experimentó el coronavirus al confirmar el 2021 que estuvo contagiado, generó molestias al detallar cuáles medicamentos tomó para sobrellevar el contagio, ocasionando que fans y personal de salud se molestaran al considerar que fue erróneo y grave el decir que tomó medicamento de uso veterinario.

