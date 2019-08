Natos y Waor, rap desde lo cotidiano

Hablar de lo que pasa a su alrededor y hacer de la música un estandarte de protesta es lo que ha llevado a Natos y Waor a posicionarse como uno de los dúos más mediáticos en años recientes. Su sonido, lleno de furia e ingenio, ofrece un eco en una sociedad siempre lista para aquello que rompe con el molde.

Desde la trinchera del rap, este dúo formado en Madrid ha ganado popularidad gracias a su lírica directa, el enorme uso del idioma que hacen para construirla y la manera en que es compuesta desde la honestidad y la cotidianidad de sus problemas y sueños, para lograr conectar con una nueva generación que se identifica con los mensajes y reflexiones sobre la vida, una vida que Natos y Waor comparten dentro y fuera de los escenarios. Lo que ellos ofrecen es arte sin matices y sin maquillaje.

“En las letras hablamos de nuestras vivencias, pensamientos y lo que sentimos, creemos que eso ha sido clave para que alguien más pueda sentirse identificado. Nosotros al final contamos la vida de dos jóvenes y sus desventuras”, apuntan en charla con este medio de comunicación.

Tras su primera visita a México en 2018, Natos y Waor están listos para volver y lo hacen con la mente puesta en Guadalajara el próximo 24 de octubre. El escenario de este reencuentro será el C3 Stage, y aunque no hay una disquera o agentes internacionales de promoción de por medio, este proyecto ya cuenta con un amplio eco en las redes sociales, gracias a que sus canciones han sido tomadas como todo un “grito de guerra” para las nuevas generaciones.

De ambos lados del mar

Gonzalo Cidre “Natos”, se dice sorprendido del impacto que han marcado más allá de Madrid y del avance titánico de sus producciones, que han apostado por sumar voces y talentos para crear una nueva comunidad y dinámica en la industria musical.

“La industria musical en España y en todo el mundo sufrió un cambio de paradigma bastante potente con la consolidación de internet y las nuevas plataformas digitales, nosotros entramos en esa etapa de manera totalmente independiente. El público ahora escucha lo que quiere, ya no está ese problema de que si no salías en la radio no eras nadie, eras invisibilizado”.

Natos reconoce que las diversas crisis políticas y económicas de España no significaron un freno para los proyectos emergentes e independientes, por el contrario, los obligaron a ser más creativos y aventarse sin paracaídas, confiando en que los contenidos originales e inteligentes siempre son respaldados por una audiencia hambrienta de la autenticidad. Y eso fue justo lo que le pasó a Natos y Waor, quienes cuentan con una absoluta libre expresión y jamás permiten que su arte sea objeto de censura.

“La censura siempre es negativa, el arte al final de cuentas es una expresión que puede reflejar una realidad o una ficción. No creo que la función del artista sea educar a la gente, sino transmitir o expresarse lo más libre que pueda (…) a la hora de componer intento abstraerme de todo lo que me rodea, si me pongo a pensar qué opinará alguien más, al final no escribiría nada”.

Una cita muy rapera

Natos y Waor en concierto el 24 de octubre en el C3 Stage, ubicado en Avenida Vallarta 1488, casi esquina con Avenida Chapultepec. Ingreso: a partir de las 19:00 horas, solo para mayores de edad.