Natasha Esca te muestra el lenguaje del amor

La actriz mexicoamericana, Natasha Esca, estrenó ayer 8 de septiembre en la plataforma de HBO en Estados Unidos la comedia “In other words”, protagonizada por ella y los actores Bryan McClure, Edy Ganem y Chris Kattan. En México, cuenta en entrevista la actriz, la película se podrá ver hasta febrero del 2021 a través de HBO Latino. La dirección del proyecto es de Patrick Pérez Vidauri y el guion corre a cuenta de Cristina Nava.

La decisión de que la cinta se estrene en plataformas tiene que ver con la llegada de la pandemia, recuerda la actriz que iban a tener una premier en Los Ángeles y el proyecto inclusive iba a ser parte de varios festivales, pero muchos se cancelaron, así que otras actividades para darle difusión a la película serán vía streaming.

“Con la pandemia muchos planes no se concretaron, pero estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Es una comedia romántica, es algo que necesita ahora el mundo, que es reírse, pasar un buen rato donde no tenga que pensar tanto, es una bonita distracción con un muy buen mensaje, yo sé que a la audiencia le va gustar”.

Natasha interpreta a “Angélica Beltrán”, una joven caprichosa y divertida de la Ciudad de México, quien decide ir a California a pasar sus vacaciones. Es la sobrina de la dueña de un viñedo en Valle de Guadalupe, Baja Califonia, donde conoce a “True Andrews” (Bryan McClure), un caballero que está desarrollando un app de ligue. A ella le gusta este hombre pero hay un problema: él no habla español y ella no habla inglés.

“Mi personaje conoce a ‘True Andrews’ en un club, ella no habla inglés y el no habla español, pero en una app terminan haciendo match. Hay una barrera cultural que irá derribando la trama de una manera muy cómica. Es una historia que tiene un alcance global”.

Natasha subraya que es importante que el público vea una película como esta porque contribuye a derribar los estereotipos sociales y raciales que anteriormente se veían en el cine. “Los latinos somos una población muy grande en Estados Unidos y poder identificarte con estos personajes es importante para estas generaciones y para las nuevas, porque estamos trascendiendo barreras culturales que antes estaban muy marcadas y ahora ya estamos viendo que somos diversos”.

Sabe que quien vea esta película se podrá identificar con las situaciones que ahí se presentan porque no se retrata a los roles desde los prejuicios habituales. “Porque en Los Ángeles existe el estereotipo de que una mujer latina tiene que verse de cierta manera, pero no, los mexicanos somos de todos colores, no nos pueden categorizar. Entonces es importante que el público vea esta película y que (sepa) que los latinos hablamos inglés, o no lo hablamos, que tenemos el pelo rubio o castaño, etcétera. Ahora ya las coproducciones entre Estados Unidos y México son más grandes que nunca, estamos avanzando, logrando pasos correctos”.

¿De qué se trata?

La historia presenta a un fanático de la tecnología (Bryan McClure), quien consigue un inversor (Chris Kattan) para su aplicación de ligue que tiene en desarrollo.

Pero cuando su app lo une con una hermosa chica (Natasha Esca) —que no habla inglés—, viaja con sus amigos a la tierra del vino en Baja California para probar si su algoritmo es correcto.

JL