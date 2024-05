Natanael Cano en el Foro sol: Precio de los boletos y dónde comprarlos

Natanael Cano reaparecerá en la Ciudad de México para el Tumbado Tour 2024. Será el Foro Sol quien acogerá al rey de los corridos tumbados, quien se ha mantenido al tope de las listas de reproducción con sus últimos sencillos trabajados con Bizarrap y Belinda.

Ocesa, organizadora del evento, anunció que será el próximo 23 de agosto del 2024 en que el cantante sonorense de 23 años ofrecerá su propuesta musical novedosa a los asistentes capitalinos.

Para conseguir lugar en esta fecha habrá que desenfundar con fuerza la tarjeta, pues se prevé que la demanda sea tal que los boletos se agoten en poco tiempo. Incluso, si fuera así, habría que estar atentos ante la posibilidad de que se agende una fecha adicional debido a la demanda que puede acarrear una de las sensaciones mundiales de este nuevo género nacional.

¿Cuáles son los precios de los boletos y dónde comprarlos?

Ocesa ha informado que la preventa será en exclusiva con usuarios tarjetahabientes de Citibanamex, el día de hoy 3 de mayo, a partir de las dos de la tarde del huso horario de la Ciudad de México . Con ello, tendrás la oportunidad de diferir el pago en hasta 3 meses sin intereses. La venta general se abrirá 24 horas después.

Con respecto a los precios, como en cada concierto, no hay nada oficial hasta el inicio de la preventa. Sin embargo, se espera que estos puedan encontrarse dentro de un margen de $927 a $4,263 pesos. Las secciones son VIP; General A y B; Naranja A, B y C y Verde A, B y C.

