Esta vez con el tema “Cuerno azulado”, el cantante Natanael Cano con la fecha pactada el día 29 de junio, junto a Gabito Ballesteros, volvería con sus corridos tumbados, mismo que habla de la relación del crimen organizado con el gobierno, sin embargo la canción no estuvo disponible en ningún lado.

"Plebes el (tema) de Gabito se canceló, se las debemos", escribió Natael en su cuenta de Instagram.

¿Andrés Manuel López Obrador, lo habría prohibido?

La realidad es que no se sabe, pero el debate está presente en redes, especulando que también fue a causa del propio “Chapo Guzmán”, que no dio luz verde a dicha canción.

Sólo en TikTok se puede escuchar un fragmento del corrido que interpretó junto a Gabito, donde se insinúa a las siglas JGL en referencia a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"Cuerno de chivo azula'o, con el gobierno pacta'o"; "la montaña patrocina siempre, en el rancho JGL pa'presidente"; "voten por Joaquín en las elecciones" y "si me gusta lo hago, gobierno comprado".

Tras la filtración, los comentarios no se hicieron esperar: "Se dice que el mero presidente los amenazó y les prohibió sacarla", "como si la gente ya no supiera eso, de que ellos están con el narco (el gobierno), sólo se hacen pndjs".

Finalmente, otros usurios dicen que la censura vino desde la delincuencia organizada:

"No soportó AMLO o JGL no la aprobó, probablemente las dos", "Quiero pensar que el señor de la montaña no la autorizó, porque si no, el gobierno está quitando la libertad de expresión".

