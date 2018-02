Natalia... ¡Alma mía!

La magia que vive en este momento Natalia Lafourcade tiene que ver con su rebeldía, ser la artífice de sus sonidos y tomar la batuta de hacia dónde quiere llevar su música; todo ello, le ha permitido tener una conexión más directa con el público. Y aunque parecía arriesgado involucrarse en el folclor latinoamericano, desempolvando canciones de antaño en tiempos donde reina la música urbana, Natalia encontró la manera de conquistar a las nuevas generaciones, siendo fiel a ella misma a través de la frescura de su estilo.

Mañana viernes 9 de febrero lanza a nivel internacional el volumen II de “Musas”, un álbum con 13 temas donde se incluyen letras icónicas de “Alma mía” de María Grever; “Luz de luna”, de Álvaro Carrillo; “Humanidad”, de Alberto Domínguez y temas populares como “La Llorona” y “Duerme negrito”, además composiciones de la propia Natalia: “Hoy mi día uno” y “Derecho de nacimiento”. La música, como en el primer disco, es tocada por Los Macorinos, y en uno de los temas, “Desdeñosa”, está la colaboración de Omara Portuondo y Eugenia León.

Natalia toma esta entrevista mientras se prepara para realizar una gira de promoción por Europa; de hecho, el 12 de febrero estará tocando en el teatro Koko de Londres, que será el escenario donde de manera oficial presentará éste, su nuevo disco. La cantautora viene de estar nominada al Grammy americano en la categoría de Mejor álbum latino con “Musas I” por lo que el éxito le sonríe a manos llenas.

“Estoy bien emocionada, espero que a la gente la llene de calor este disco, que los pueda acompañar así como lo hizo el volumen uno. Me siento muy afortunada de todas las cosas que han pasado y de poder vivir esta experiencia con Los Macorinos. La presentación del disco la vamos a hacer desde Londres, se nos juntaron las dos cosas y presumiremos que andaremos por allá mostrando la maravilla de música que tenemos”.

En Londres, Natalia además del show tendrá algunas entrevistas y ahí arrancará la gira por París, Barcelona, Madrid y Coruña. En Estados Unidos tendrá alrededor de 26 fechas y el vuelo continuará por Argentina, Chile, Perú, Colombia y en junio será el cierre de gira en México, aún están por definirse las fechas de conciertos en nuestro país. Al terminar el tour a mediados de año, Natalia se tomará un descanso para estar en casa y disfrutar de su familia.

—¿Qué significa para ti que el folclor de la música latinoamericana sea tan importante para países europeos y que te reciban con gran cariño?

—Me siento feliz, muy orgullosa y sorprendida. Esto es algo que para nada me había imaginado, la posibilidad de tocar esta música en estas ciudades tan bellas. Y me da gusto saber que puedo llevarles un pedacito de lo que somos a toda la gente que está allá, porque seguramente hay muchos que están lejos de sus hogares y definitivamente es una oportunidad de recordarles y de llevarles un poco de lo que son.

—Cuando te planteabas explorar la música latinoamericana; primero, con el homenaje a Agustín Lara; luego, con “Hasta la raíz” y después con “Musas”, ¿tenías algún miedo de dar ese paso y llevar nuestra música por el mundo?

—En el momento no lo pensé, nunca me acerqué a este tipo de música pensando en el impacto que tendría fuera; realmente es una cosa de gusto personal… Poco a poco empecé a tener una necesidad de explorar esta música. Seguramente ese gusto cambiará en un futuro y tomaré camino hacia otra dirección, pero es algo que simplemente disfruté y que me ayudó mucho a pensar en construir algo mucho más fuerte de mí como artista.

—Las nuevas generaciones te empiezan a identificar como una representante de nuestro folclor, ¿eso de alguna manera te mueve el piso con el tema de ser la responsable de abanderar la música que se hace en América Latina?

—Sí, totalmente. Siento que esto me está permitiendo compartir un poco de lo que tenemos y generar curiosidad en otros, de escuchar estos compositores y esta música que es increíble y que hoy en día hay muchas cosas que nos alejan de este tipo de música, o cosas que tienen muchas años de haber sucedido y que podrían quedar olvidadas.

—También se revitalizaron Los Macorinos, ellos también están conviviendo con muchos jóvenes…

—Sí. Creo que Los Macorinos son como una leyenda en vida, que formaron parte de la historia de la música y acompañaron a grandes artistas y para mí era un sueño compartir y colaborar con ellos en un proyecto musical. No sólo tenerlos atrás tocando, sino que colaborarán creativamente, era algo que queríamos contar y compartir.

— ¿Cómo fue el desarrollo para esta segunda entrega de “Musas”?

—Ya teníamos todo junto, el proyecto lo grabamos en diciembre del 2015 y lo fuimos terminando en el 2016; primero, liberamos el volumen I y después ya fuimos terminando el volumen II. Siempre supimos que iban a ser como 27 canciones las que íbamos a grabar, pero no quise sacar un disco doble porque sentía que iba a ser mucha información para mi público, y yo quería que ellos tuvieran chance de ir conociendo este universo tan diverso y mágico que nosotros íbamos conociendo también conforme los meses pasaban.

—Tu música se sale de los cánones de lo que puede estar de moda y ha competido muy bien con otros géneros que sí están de moda…

—Ojalá que sí. Yo realmente he visto muy buena reacción de parte de mi público, me llena de alegría y espero que la gente lo disfrute (el disco), que lo valoren, que los haga acercarse a otro tipo de música, que les despierte la curiosidad para investigar otras cosas increíbles que hay y que los pueda yo acompañar en sus vidas, estar yo presente y que eventualmente vengan a algún concierto. Siento que todavía mi carrera es joven, pero ya tengo este placer y fortuna de compartir lo que hago con mi gente, me siento muy apapachada.

Por confirmarse su presentación en los premios Oscar

El tema “Recuérdame” (“Remember me”) que canta Anthony González en la cinta “Coco” de Disney Pixar está nominada a Mejor canción, para el soundtrack Natalia Lafourcade también la interpreta, por lo que existe la posibilidad de que ambos la canten en spanglish en la ceremonia del Oscar. Sin embargo, la estrella destaca que aún no está confirmada su participación. El que ya está más que listo para ser parte de la fiesta es el músico Camilo Lara, quien formó parte de la producción del álbum de la cinta.

“Todavía no hay nada confirmado, pero si sucede sería un privilegio. Para mí sería un orgullo cantar la música de ‘Coco’. A mí me da mucho gusto saber que México se va abriendo camino en lugares que tienen muchos ojos mirando y poniendo atención; sobre todo en una pieza como ‘Coco’ o como la de Guillermo del Toro, aún no veo su película, pero ya la tengo que ver, es mi tarea, ya me la recomendó todo el mundo”.