Natalia Téllez anuncia su "compromiso" con Paulina Goto

Por medio de Instagram, Natalia Téllez hizo "oficial" su compromiso con la actriz Paulina Goto.

El pasado 13 de marzo, la ex conductora de "Hoy" subió una foto en la que se le ve recibiendo el anillo de compromiso por parte de la protagonista de "Miss XV" y la frase "And I said yes" (“Y dije que sí”). Ambas portan un vestido blanco, pero Paulina usaba uno característico de las bodas y realizaba la clásica pose que se hace al pedir matrimonio.

La reacción de Paulina no tardó en llegar y en los comentarios le respondió "Love you jajaja", lo que mostraba que todo se trataba de una broma.

Paulina también subió a su perfil la misma foto y le agregó "Natalia Téllez y yo tenemos un anuncio!".

Las publicaciones llevan más de 100 mil reacciones y dentro de ellas se puede ver que los usuarios de ambas celebridades lo tomaron con gracia.

Paulina Goto debutará con un papel principal en la pantalla grande con la película "Veinteañera, Divorciada y Fantástica" luego de haber participado en diversos programas como "Vencer el miedo", "Roomies", entre otros.

También formó parte del grupo musical "Eme 15", el cual ganó fama gracias a temas como "Solamente Tú", "A Mis Quince" y "Wonderland".

Natalia formó parte del programa del matutino de Televisa ("Hoy") donde fue conductora. Se hizo famosa gracias al antiguo programa "El Mundo Al Revés con Natalia", el cual formaba parte de la programación de la cadena Telehit.

AC