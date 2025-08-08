Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de agosto de 2025

Aries

Se avecinan noticias inesperadas que podrían desestabilizarte y hacerte replantear el rumbo que estás tomando. Este tipo de revelaciones no pasarán desapercibidas, ya que tocarán fibras profundas y podrían llevarte a considerar cambios drásticos. Tu temperamento estará especialmente sensible, con tendencia a estallar con facilidad. Procura mantener la calma y evitar reacciones impulsivas que solo agraven las cosas.

Tauro

Aunque sueles mostrarte firme y resistente, por dentro comienzas a sentir el desgaste. No es casualidad: los días recientes te han puesto a prueba y lo que viene no será menor. Una sacudida emocional te obligará a enfrentar lo que has estado evitando. Es momento de dejar de posponer decisiones importantes; lo que llevas dentro ya no puede seguir ignorándose. Enfrenta lo que arde antes de que consuma más de lo necesario.

Géminis

Tu habilidad para comunicar es indiscutible, pero hoy más que nunca debes tener cuidado con tus palabras. Podrías soltar comentarios punzantes sin mala intención, pero aún así causar malentendidos o herir sensibilidades. Modera tu lenguaje y piensa antes de hablar, porque un desliz verbal podría meterte en conflictos que ni te competen. Usa tu don con más consciencia.

Cáncer

Una noticia relacionada con un embarazo podría sorprenderte y arrancarte una sonrisa… o una exclamación de asombro. En los próximos días, el ámbito familiar cobrará protagonismo con encuentros, llamadas o visitas inesperadas. Aunque estas dinámicas pueden resultarte agotadoras, también te llenarán el corazón y renovarán tu energía emocional. No te resistas, deja que el cariño familiar te envuelva.

Leo

Antes de dejarte llevar por impulsos o tomar decisiones apresuradas, detente y respira. No todo se resuelve con arrebatos ni con dramatismos. Si no analizas bien tus pasos, podrías meterte en problemas innecesarios de los que luego será difícil salir. Es momento de dejar atrás el caos emocional y activar tu versión más segura, decidida y empoderada. Si no tomas el control con cabeza fría, la vida podría darte una sacudida que no esperabas.

Virgo

Tu paciencia y buen corazón tienen un límite, y ya es momento de reconocer quién no merece más de tu energía. Deja de ser tan considerada con quienes no valoran ni lo mínimo. Aprende a poner límites con firmeza, pero sin perder tu clase. Ser amable no significa permitir abusos, y hoy toca sacar tu lado más fuerte, con elegancia, sin que nadie más vuelva a confundirte con ingenuidad.

Libra

Es momento de dejar de darlo todo por personas que no lo merecen. No sigas apostando tu lealtad por quienes solo te buscan cuando tienen un problema. Aprende a distinguir entre amistad genuina y conveniencia disfrazada. Si algunos se alejan porque ya no estás disponible para resolverles la vida, déjalos ir. Tú estás para construir tu propio camino, no para cargar con el de los demás.

Escorpio

La vida pasa volando, y si no la disfrutas ahora, podrías arrepentirte después por todo lo que no te atreviste a hacer. Es tiempo de soltarte, expresarte libremente y vivir con intensidad, pero sin perder de vista tu esencia ni tus metas. Deja de intentar complacer a todos, porque muchos solo están esperando a ver en qué momento tropiezas. Vive para ti, no para las expectativas ajenas.

Sagitario

Este fin de semana, alguien cercano, ya sea un amigo o familiar, necesitará tu apoyo incondicional. Será el momento de mostrar que no solo estás para los buenos momentos y la diversión, sino también para acompañar cuando las cosas se complican. Aunque pueda ser un reto, brindar esa ayuda te dejará una profunda satisfacción y fortalecerá esos lazos importantes en tu vida.

Capricornio

Prepárate para una fuerte sacudida emocional y física. La llegada inesperada de familiares lejanos, noticias sorpresivas y cambios de planes pondrán a prueba tu capacidad para adaptarte y reorganizar tu rutina. Aunque acostumbras tener todo bajo control y bien planificado, estos imprevistos te harán salir de tu zona de confort.

Acuario

Prepárate, porque se acercan días de grandes cambios que sacudirán hasta tus pensamientos. Girones inesperados, revelaciones sorprendentes y nuevas oportunidades para comenzar de cero con más energía estarán a la orden del día. Pero ojo: controla tus palabras, ya que últimamente tu lengua está más afilada que nunca y podrías lastimar sin querer a quienes no lo merecen.

Piscis

Se acercan oportunidades prometedoras tanto en el ámbito económico como en el sentimental. Sin embargo, es crucial que mantengas la atención y la calma para evitar cometer errores costosos. La vida te enfrentará a una encrucijada donde deberás tomar decisiones con el corazón, pero sin dejar de lado la razón. Si te dejas llevar solo por las emociones, podrías arriesgar no solo dinero y tiempo, sino también tu dignidad.

