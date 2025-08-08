Lo que comenzó como un experimento entre amigos actores en un foro de grabación se ha convertido en uno de los podcasts de comedia más celebrados del país. “Casos de la Risa Real”, una creación colectiva cargada de humor desbordado, anécdotas reales e improvisación feroz, llegará al escenario del Auditorio Charles Chaplin el próximo 15 de agosto a las 21:00 horas con una función en vivo y el espíritu caótico e irreverente que lo caracteriza.

Conducido por Fernando Bonilla (El “Diente de Oro”), Poncho Borbolla y Karla Morales, el proyecto nació a inicios de 2024 y ha logrado, en poco más de un año, consolidarse. Cada episodio gira en torno a un tema semanal y se construye a partir de relatos enviados por la audiencia, los cuales se transforman en historias nuevas mediante el ejercicio de la improvisación.

“Es un podcast que intentamos que se sienta distinto”, cuenta Karla Morales en entrevista con EL INFORMADOR “La idea original es de Fernando Bonilla, él y Poncho ya eran amigos desde hace muchos años, yo conocía a Fer también porque los tres estamos en el teatro. A Fer se le ocurrió la idea y nada, resultó ser una gran sinergia entre tres energías distintas que se complementan muy bien”.

Esa química entre sus integrantes ha sido determinante para que “Casos de la Risa Real” se expanda más allá del formato digital y comience a recorrer escenarios con funciones en vivo. “La interacción con el público cambia completamente todo. Nosotros estamos acostumbrados a estar en escena, a tener público enfrente, y eso transforma la dinámica del show”, agrega Morales.

La propuesta escénica no busca replicar de manera rígida lo que sucede en cada capítulo del podcast. Por el contrario, el espectáculo se convierte en un espacio abierto, donde el público es parte activa del proceso creativo. “La gente puede esperar ser parte del podcast. Les pedimos que nos compartan anécdotas, las seleccionamos, las usamos para armar historias ahí mismo. Hay un momento muy específico para ellos. A veces preguntamos si alguien quiere compartir algo en voz alta y le damos el micrófono”, explica la actriz.

En los shows en vivo, cada función parte de un tema central. De ahí, tres personas del público son invitadas a compartir el inicio de una historia relacionada; luego, uno de ellos es elegido para desarrollarla más a fondo, mientras que los conductores improvisan con ella, sumando también relatos que han recibido por Instagram o mensajes.

Lo que el público encuentra en cada entrega -ya sea en línea o en vivo- es una mezcla explosiva de comedia absurda, stand-up, sketch e improvisación. Karla lo resume como “una conversación saturada de humor irreverente, chistes absurdos que cada capítulo se expande más”.

A lo largo del primer año, el equipo ha logrado perfilar los roles que cada integrante juega dentro del podcast. “Siento que el ‘Diente’ es esa figura botada, irreverente, que puede decir lo que quiera. Poncho y yo somos más aterrizados en la realidad. Yo soy esa especie de conciencia que le dice ‘ya te pasaste de lanza con esto’, y Poncho es un jugueteo constante, como el que equilibra todo”, explica Karla Morales.

A pesar de la naturaleza libre del contenido, aseguran que no existen líneas editoriales restrictivas ni temas prohibidos. “Todo ha fluido siempre. Si te das cuenta, para el ‘Diente’ no hay límites”, afirma Morales. “Cada uno de nosotros ya tiene muy claro cuál es su papel. No lo determinamos así, fue surgiendo de forma natural. Hay contrapesos que funcionan. No hay censura, solo reacciones honestas a comentarios que pueden parecer un poco botados”.

Con la confianza entre ellos como piedra angular, el equipo ha sabido explorar el terreno de la improvisación sin perder autenticidad. “Creo que lo que ayudó mucho a que esto pudiera seguir escalando es que tenemos mucha confianza entre nosotros y nos damos mucha risa. Al principio, me rompía de risa con las cosas que decía el ‘Diente’. Me siguen sorprendiendo, pero ahora ya estoy más acostumbrada”.

Luego de su paso por Guadalajara, “Casos de la Risa Real” continuará su recorrido con presentaciones programadas para el 29 de agosto en Querétaro y el 5 de septiembre en Puebla.

“Los primeros episodios se sienten distintos. Si los comparas con los nuevos, se nota que estábamos encontrando cuál era el lenguaje de cada uno, de los tres… bueno, de los cinco, porque terminamos siendo cinco los que estamos ahí en el podcast”, concluye Morales.

Llena tu día de humor

El show “Casos de la Risa Real” se presentará en el Auditorio Charles Chaplin - Av. Adolfo López Mateos Norte 835, Lomas de Guevara, Guadalajara-, el próximo 15 de agosto, a las 21:00 horas.

CT