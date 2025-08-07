Walter Mercado: Números mágicos del 8 al 10 de agosto

Durante los primeros días de julio, la energía astrológica se mueve con fuerza, abriendo portales de intuición, transformación y nuevas oportunidades, por ello Walter Mercado comparte los números mágicos que vibran con mayor intensidad para cada signo durante el fin de semana del 8 al 10 de agosto, ideales para meditar, manifestar deseos o simplemente estar atentos a las señales del universo.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES: 7, 19, 33

TAURO: 4, 22, 36

GÉMINIS: 5, 14, 28

CÁNCER: 2, 11, 30

LEO: 1, 17, 25

VIRGO: 8, 16, 29

LIBRA: 3, 12, 27

ESCORPIO: 6, 21, 34

SAGITARIO: 9, 13, 24

CAPRICORNIO: 10, 18, 31

ACUARIO: 15, 23, 32

PISCIS: 20, 26, 35

