Tras el éxito de su primera edición, el Simi Fest regresa en 2025 con la promesa de superar expectativas y presentar un cartel musical que destaque lo mejor del talento mexicano. La emoción ya se siente en redes sociales, donde la expectativa crece cada día más.

Como parte de la preparación para el festival, que se realizará el próximo 29 de noviembre, se ha lanzado el proyecto “Simisónico”: una serie de sesiones íntimas en vivo, al estilo Tiny Desk, que se llevarán a cabo en las oficinas del corporativo de Farmacias Similares. Este espacio se ha transformado en un escenario exclusivo donde las bandas invitadas podrán conectar de cerca con sus seguidores.

Ayer, “Simisónico” se volvió tendencia tras la participación de la reconocida banda mexicana Enjambre, que se convirtió en la primera agrupación confirmada para el Simi Fest 2025. Los integrantes de la banda sorprendieron al público con una sesión acústica en la que interpretaron varios de sus éxitos más emblemáticos, entre ellos “Juguete”, “Angustias”, “Impacto”, “Manía Cardíaca” y “Vínculo”.

El video de la sesión muestra a Enjambre llegando a las oficinas con sus instrumentos, listos para ofrecer un espectáculo íntimo y auténtico que fue muy bien recibido por sus seguidores. Este contenido rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas, generando gran entusiasmo entre los fans del festival.

Víctor González, organizador del proyecto, describió “Simisónico” como el “calentamiento previo al Simi Fest”, un espacio pensado para acercar a las mejores bandas de la escena actual mexicana a un público reducido, en un ambiente cálido y personal. “La Oficina es el primer escenario”, expresó en la publicación que acompañó el video viral.

Con Enjambre como punta de lanza, el Simi Fest 2025 promete una experiencia musical renovada y llena de sorpresas. Los organizadores han asegurado que próximamente se anunciarán más nombres que formarán parte de este esperado festival, el cual tendrá por sede las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

