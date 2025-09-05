Nana Calistar: Horóscopos para HOY 5 de septiembre de 2025

Aries

Mantén precaución con una persona de tierras lejanas que podría acercarse con intenciones poco favorables. También es posible que alguien del pasado reaparezca y trate de ocupar un lugar en tu vida. Sé firme e inteligente para evitar repetir errores. Septiembre trae cambios importantes en el ámbito laboral y oportunidades que podrían beneficiarte, siempre que confíes más en ti mismo.

Tauro

Es tiempo de aprender y no volver a tropezar con lo mismo. Alguien de tu pasado podría buscarte o sabrás noticias de esa persona, pero recuerda que lo que quedó atrás ya no debe detenerte. Se abre un ciclo de gran intensidad en el que muchos de tus sueños pueden concretarse, ya que las energías estarán a tu favor.

Géminis

Deja de cargar rencores hacia quien te hizo daño, el tiempo y la vida pondrán a cada persona en su lugar. Relájate y observa cómo las cosas se ordenan solas. Controla tu carácter, ya que podrías sentirte sensible ante comentarios o situaciones que no valen la pena, y con ello correrías el riesgo de dañar relaciones valiosas.

Cáncer

Ten cuidado con relaciones pasajeras que podrían dejarte más complicaciones que alegrías. Si tienes pareja, la relación entra en una etapa positiva: los conflictos se disipan y la pasión se renueva intensamente.

Leo

Tienes en mente viajes de placer, pero los gastos extra podrían impedir que los realices como planeabas. No intentes cambiar la forma de pensar de los demás, cada persona tiene su propio mundo interior, y forzar demasiado podría llevarte a tensiones innecesarias con amistades o familiares.

Virgo

En el trabajo es momento de estar atento y poner todo tu empeño, pues podrías perder oportunidades si no lo haces. No descuides a tu familia, ya que en este momento son tu mayor tesoro. Disfruta del tiempo juntos, porque no regresa. Además, llegará un ingreso extra que te permitirá cubrir un pendiente económico o aliviar una deuda.

Libra

Sentirás el deseo de organizar viajes con amistades, e incluso podrías conocer en persona a alguien con quien has estado en contacto por redes sociales. Si tienes pareja, podrían surgir pequeños cambios en la rutina, tal vez por compromisos laborales o familiares, pero todo puede resolverse con buena comunicación y disposición.

Escorpión

Podrías sentir tensiones en el trabajo, con vecinos o familiares, lo que afectará tu ánimo. No te desgastes con ello y dirige tu energía hacia lo que realmente importa. Deja de aparentar que todo está en calma cuando por dentro sabes que hay emociones que necesitan ser liberadas.

Sagitario

Es momento de cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no te aporta. Al hacerlo, notarás cambios importantes en tu vida. Tu economía comienza a mejorar: las dificultades financieras empiezan a quedar atrás y pronto recibirás ingresos que te permitirán recuperar el equilibrio.

Capricornio

Tendrás buena fortuna en juegos de azar, pero recuerda hacerlo con mesura para no arriesgar más de la cuenta. En cuanto a tu salud, podrías sentir molestias musculares o renales; cuida tu cuerpo, hidrátate más y reduce el consumo de sal.

Acuario

Administra con cuidado tu dinero, no es momento para gastos innecesarios. Enfócate en proyectos que generen beneficios y no en distracciones que consumen tu tiempo. Evita aventuras con personas desconocidas, ya que podrían dejarte experiencias desagradables o problemas de salud.

Piscis

El orgullo suele ser tu mayor obstáculo, pues te cuesta mucho perdonar y esperar a que la otra persona dé el primer paso. Deja de jugar con ese papel, porque solo trae distancia y desgaste. Practica la humildad y verás cómo la vida se vuelve más ligera y las relaciones más cercanas.

Con información de Nana Calistar.

EE