Horóscopo Negro para HOY 5 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Notarás que la energía está rara a lo largo de la semana, que estás más cansado de lo normal, incluso que aparecen dolores de cabeza sin motivo. Es el eclipse moviéndote por dentro, obligándote a mirar hacia ti mismo. Tu amor propio, tu cuerpo, tu paz mental.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

El eclipse lunar en Piscis del domingo va a remover todo lo que guardas dentro. Saldrán emociones y verdades que creías enterradas, tanto tuyas como de personas cercanas. Es posible que te sientas vulnerable, más lento de lo normal. Recuerda que a veces asíes.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este eclipse te va a tocar el corazón de lleno. Puede que te ponga en la cara una verdad que llevabas tiempo esquivando: la necesidad de soltar algo que ya no tiene lugar en tu presente. Puede ser una relación, una historia que se quedó a medias, una persona que ya no encaja.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Vas a estar más sensible, más tocado, más emocional, como si todo lo que llevabas tragando empezara a pesar demasiado. Y ahí es cuando explotas. Vas a cansarte de soportar las mismas tonterías de siempre, las mismas conversaciones que no llevan a ningún lado, la misma gente que te drena.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Acuario, se te va a encender la alarma interna. Porque si hay algo que no soportas son las injusticias, los desequilibrios, sentir que estás invirtiendo en un lugar donde no hay retorno. Y por eso, después de este eclipse, se vienen decisiones: puertas que se cierran.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

El domingo hay un eclipse lunar total en tu signo y, ¡boom! Cariño; en tu cara. No vas a poder disimular que algo pasa, porque pasa, Piscis. Este eclipse trae un corte, un final, un adiós a algo que ya no encaja contigo. Puede ser una persona, una historia, un hábito, una parte de ti mismo que ya pesa demasiado.

Con información del Horóscopo Negro

